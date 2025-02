Walmart té el que necessites per a aquesta Super Bowl amb un estalvi de mil dòlars

La Super Bowl 2025 és a la cantonada. Walmart ha llançat una sèrie d'ofertes atractives per a aquells que busquen actualitzar el seu televisor i gaudir de l'esdeveniment esportiu com es mereix. Des de models de 43” amb preus molt competitius fins a televisors de gamma alta amb descomptes de fins a $1,400. Walmart ofereix una excel·lent oportunitat per a qui desitgi millorar la seva experiència de visualització sense gastar una fortuna.

Els descomptes de Walmart

Per a aquells que busquen un televisor amb una mida adequada per a espais més petits, Walmart té diverses opcions de 43” que destaquen per la seva qualitat i preus baixos. El VIZIO Televisor Intel·ligent LED de 43” Full HD és una de les opcions més destacades. Amb una resolució de 1080p, ofereix imatges clares i nítides.

La seva tecnologia LED permet un contrast més detallat i una il·luminació uniforme, ideal per a esports i pel·lícules. A més, ve amb el sistema SmartCast, que facilita l'accés a plataformes de streaming com Netflix i Disney+, per un preu de $148.

L'Element Televisor Intel·ligent XUMO LED HDR 4K UHD de 43” és una altra excel·lent opció. Amb resolució 4K i suport per a High Dynamic Range (HDR), ofereix una experiència visual molt més rica en detalls i colors vibrants. També inclou accés a la plataforma gratuïta XUMO per transmetre contingut. Aquest model té un preu de $138, una opció accessible per a qui busca una qualitat d'imatge superior sense gastar molt.

El Westinghouse 43” 4K Ultra HD Roku Smart TV és una altra de les ofertes a considerar. Aquest té una resolució 4K UHD i està integrat amb Roku TV, cosa que permet un accés senzill a serveis de streaming com Hulu i YouTube, tot per $142.

Estalvis a Walmart i de gamma alta

Per als que busquen una experiència encara més immersiva, Walmart també té televisors de gamma alta a preus reduïts. El Samsung S90C OLED 4K de 55” és un dels models més cridaners. Amb tecnologia OLED, proporciona un contrast impressionant i colors més realistes.

A més, el seu sistema de so Dolby Atmos i la tecnologia Object Tracking Sound Lite ofereixen una experiència audiovisual d'un altre nivell. Aquest té un preu de $1,099, un descompte de $1,400 respecte al seu preu original de $2,499.

Un altre model destacat és el Samsung Neo QLED 4K de 55”. Amb la seva matriu de mini LED i suport per a Dolby Atmos, aquest és ideal per a qui busca una imatge nítida fins i tot en escenes fosques. A més, el seu Motion Xcelerator Turbo assegura una visualització fluida durant esdeveniments esportius. El preu d'aquest model és ara $849.99, cosa que representa un estalvi de $950 respecte al seu preu habitual de $1,799.99.

Oportunitat per renovar el teu TV

Amb la Super Bowl 2025 acostant-se ràpidament, aquestes ofertes es presenten com una excel·lent oportunitat per renovar el teu televisor. Els de 43” ofereixen una opció ideal per a espais petits. En canvi, els models més grans amb resolució 4K brinden una experiència visual de gamma alta. Els descomptes de marques com Samsung, Vizio i Element asseguren una Super Bowl única.

Aquestes rebaixes ofereixen una forma accessible d'obtenir un televisor d'alta qualitat i aprofitar al màxim la Super Bowl 2025. Les ofertes en models de diverses característiques asseguren opcions per a tots els gustos i pressupostos. Sens dubte, és el moment ideal per actualitzar el teu equip i gaudir del gran joc amb la millor tecnologia disponible.