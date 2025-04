Ningú esperava la bona notícia que acaben de rebre Amancio Ortega i Juan Roig.

El món empresarial del nostre país ha estat testimoni d'un esdeveniment que pocs van anticipar. Amancio Ortega, fundador d'Inditex, i Juan Roig, propietari de Mercadona, han assolit una fita històrica que posa Espanya en el mapa global. Tots dos empresaris han sumat un nou èxit, que els posiciona en el panorama internacional.

I és que els seus projectes empresarials han entrat en el prestigiós club de les 50 millors empreses familiars del món. Gràcies a la seva facturació, Inditex i Mercadona han aconseguit destacar en aquest rànquing, elaborat per la consultora EY i la Universitat de St Gallen. Aquest èxit subratlla l'impacte que han tingut les dues companyies en l'economia espanyola i global.

Un pas històric per a les empreses familiars espanyoles

La inclusió de Mercadona i Inditex en l'Índex Mundial d'Empreses Familiars representa una fita per a les empreses espanyoles. Aquest índex, que s'elabora des de fa més de deu anys, inclou firmes centenàries de renom mundial com Bosch, Roche o Schwarz (propietària de Lidl), informa Es Diario. Que dues empreses espanyoles, encara sota control familiar, hagin aconseguit entrar en aquest selecte club és un senyal clar del seu èxit i solidesa.

El que fa encara més significatiu aquest èxit és que tant Inditex com Mercadona continuen sent gestionades per les famílies fundadores. Amancio Ortega, de la mà de Marta Ortega, i Juan Roig continuen liderant els seus respectius imperis, cosa que demostra la capacitat de les empreses familiars per perdurar i evolucionar. Malgrat els diferents sectors en què operen, ambdós models de negoci són considerats exemples a seguir en moltes escoles de negoci de tot el món.

L'impacte positiu d'aquestes empreses en la societat espanyola

L'Índex Mundial d'Empreses Familiars ressalta no només la mida i la rendibilitat, sinó també la seva contribució positiva a les comunitats on operen. Aquestes empreses han tingut un impacte notable en l'economia local, creant milers de llocs de treball i fomentant el desenvolupament econòmic en diverses regions. A més, l'eficiència en les seves operacions i la sostenibilitat dels seus models de negoci són característiques que es valoren en aquest tipus de rànquings.

Mercadona, amb el seu model de distribució de productes alimentaris, i Inditex, amb el seu innovador enfocament, són exemples de com les empreses familiars s'adapten als temps moderns. En el cas d'Inditex, la transició generacional amb Marta Ortega al capdavant marca una nova etapa per a l'empresa. Mentre que a Mercadona, Juan Roig continua exercint un paper fonamental en la gestió i direcció.

Aquest reconeixement també reforça la importància de la perseverança i la innovació en el món empresarial. A més, marca un precedent per a futures generacions d'empresaris familiars, que poden veure en aquests dos gegants un model a seguir pel que fa a gestió i visió estratègica.