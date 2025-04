Walmart confirma els pitjors presagis als Estats Units: des d'aquest dilluns

El gegant minorista Walmart torna a ocupar titulars, aquesta vegada per una controvèrsia que ha generat descontentament en gran part del país. El que semblava una estratègia corporativa discreta ha desembocat en una convocatòria nacional de protestes i boicots. I les primeres accions ja tenen data concreta.

El pròxim 7 d'abril, diverses botigues als Estats Units podrien ser l'escenari de les primeres mobilitzacions. Darrere d'aquestes accions hi ha el grup People's Union USA, que acusa la companyia d'haver abandonat els seus compromisos amb l'equitat, la inclusió i la diversitat.

L'origen del conflicte

La indignació va créixer després que Walmart posés fi a diversos programes vinculats a la diversitat, equitat i inclusió. Entre les mesures més polèmiques hi ha la cancel·lació del finançament al seu centre d'equitat racial. A més, l'empresa es va desvincular de l'Índex d'Igualtat Corporativa de la Campanya de Drets Humans.

Les reaccions no s'han fet esperar. El portaveu del grup organitzador va afirmar: “Independentment de la seva postura política, hauria d'estar d'acord que l'avarícia corporativa i la corrupció política estan asfixiant aquest país”. I va afegir: “Si necessita alguna cosa, busqui-la localment; si no la troba, esperi; tallarem el cable”.

Encara que el boicot principal se centrarà en Walmart, l'estratègia també ha estat comparada amb altres protestes similars, com les que van ser dirigides a Target en mesos anteriors.

Impacte en el consum i altres reaccions

Les dades mostren que, fins ara, el canvi de postura de Walmart sobre la DEI no ha provocat un descens dràstic en la seva clientela. El trànsit entre consumidors blancs, negres, hispans i asiàtics gairebé no va variar, amb una caiguda lleu del 2,6 % entre consumidors asiàtics. No obstant això, un boicot anterior, el 28 de febrer, ja havia deixat empremta.

Aquell dia, el trànsit web cap a la botiga en línia va caure un 9 %, mentre que en botigues físiques es va reportar una baixada del 5 %. En contrast, Costco va experimentar un creixement del 22 % en visites aquell mateix dia, en part per mantenir les seves polítiques de diversitat. A les xarxes socials, els comentaris es polaritzen: alguns donen suport al boicot, mentre altres el critiquen i defensen la decisió de Walmart i altres de retirar els programes DEI.

Boicots que no acaben aquí

Les accions de protesta no es limitaran a abril. Del 20 al 26 de maig, hi ha programat un altre boicot específic a Walmart. L'agenda també inclou un "apagada econòmica" general el pròxim 18 d'abril, seguit per un boicot a General Mills entre el 21 i el 28 d'abril.

Amazon, McDonald's i altres grans marques també estan en el punt de mira per a futures protestes aquesta primavera i estiu. Per la seva banda, Al Sharpton ha sol·licitat una reunió amb PepsiCo per exigir que restaurin les seves polítiques DEI. De no fer-ho, adverteix, podrien ser els següents en la llista de boicots.