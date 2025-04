Sam's Club copia a Costco i anuncia la notícia més esperada

Les grans cadenes de distribució segueixen reinventant-se per captar l'atenció dels seus clients més fidels. En aquesta ocasió, Sam's Club ha decidit fer un gir pràctic que no ha passat desapercebut: el nou moviment ja es nota en gairebé totes les seves botigues als Estats Units. I encara que sembla una millora senzilla, pot marcar una gran diferència per als conductors habituals.

Més hores, més estalvi

L'ajust s'ha centrat en l'horari de funcionament de les seves estacions de servei. El 90% de les benzineres de Sam's Club ara obren des de les 6 del matí i tanquen una hora més tard de l'habitual. Aquesta mesura busca facilitar l'accés al combustible, permetent que els socis omplin el dipòsit amb més comoditat i el canvi no és aïllat.

Seguint una tendència del sector, Costco també va estendre recentment els seus horaris. “Generalment, les nostres estacions ara estan obertes una hora més del que ho feien abans, i algunes fins i tot obren més aviat”, va afirmar el seu CEO.

Avantatges que marquen la diferència

A més del nou horari, els conductors també podran beneficiar-se de promocions exclusives. Els membres amb la targeta Costco Anywhere Visa de Citi obtenen un 5% de reemborsament en gasolina si reposen a les seves estacions. Per la seva banda, Walmart ofereix un descompte de 10 cèntims per galó a aquells que usen Walmart+.

En paral·lel, Walmart, propietari de Sam's Club, està treballant en ampliar la seva xarxa d'estacions. Més de 45 noves ubicacions seran afegides o renovades el 2025, elevant a 450 el nombre total en 34 estats. L'objectiu és cobrir més territori i seguir atraient clients que valoren la comoditat.

Nova política digital de membresia

Sam's Club també està apostant pel digital: una clienta va informar recentment que la cadena està deixant d'emetre targetes físiques de membresia. Des d'ara, els usuaris hauran d'utilitzar l'aplicació mòbil per accedir als seus beneficis. “Has de tenir el telèfon amb tu perquè tot està connectat a l'app”, va explicar a les xarxes socials.

Segons explica, la decisió busca limitar l'ús compartit d'un sol compte entre diverses persones. “Un cop actives la targeta digital, la física deixa de funcionar”, va escriure. Diversos usuaris han comentat a les xarxes socials que encara tenen la targeta física, però altres confirmen que ja no està disponible.

Reforç estratègic per als pròxims anys

L'objectiu de Sam's Club i Walmart és clar: oferir més comoditat, millors preus i una experiència adaptada a les noves costums. “En afegir desenes d'estacions de combustible i conveniència aquest any, estem donant més valor als nostres clients”, va comentar un portaveu de Walmart. La cadena americana, amb més de 4.600 botigues i 600 locals Sam's Club als Estats Units, busca liderar la transició cap a un consum més àgil, connectat i eficient.