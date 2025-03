Aquesta és l'única província d'Espanya en la qual Amancio Ortega no té cap botiga

Inditex, el gegant de la moda que va revolucionar el retail global, compta amb milers de botigues a tot el món. Espanya, com a bressol de la multinacional, és clau per a la seva operació, amb una presència significativa en moltes de les seves províncies. No obstant això, n'hi ha una que destaca per la seva absència total de botigues del grup fundat per Amancio Ortega.

Malgrat la seva vasta xarxa de botigues a tot el món, no totes les províncies espanyoles tenen accés a les marques d'Inditex. Al llarg dels anys, les grans ciutats han estat els focus principals d'expansió. No obstant això, hi ha territoris a Espanya que s'han quedat enrere en aquest creixement.

Terol: la província sense presència d'Inditex

Segons les dades més recents proporcionades per Business Insider, Terol és l'única província espanyola on no es troba cap establiment d'Inditex. Els veïns de Terol no poden comprar en cap de les vuit marques que la multinacional posseeix, com Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, entre altres. Aquesta absència reflecteix la manca de presència del gegant tèxtil en zones més rurals i menys poblades d'Espanya.

El motiu d'aquesta absència pot estar relacionat amb les característiques demogràfiques i econòmiques de la província. Encara que s'ha centrat en ciutats grans i mitjanes, Terol, com altres províncies de l'interior, ha mancat de botigues en els últims anys. El grup ha reduït la seva xarxa de botigues en àrees amb menys demanda, prioritzant els punts de venda en zones urbanes més dinàmiques.

L'expansió i reducció d'Inditex a Espanya

Al llarg dels anys, Inditex ha seguit una estratègia d'expansió i, més recentment, de reducció de botigues a Espanya. Entre els anys 2000 i 2011, la multinacional va obrir un nombre rècord d'establiments. Des de 2011, l'empresa va reduir la seva xarxa de botigues, enfocant-se en ciutats com Madrid, Barcelona i Màlaga.

Aquesta tendència també afecta províncies properes a Terol. Llocs com Guadalajara, Osca, Palència i Sòria tenen només una botiga d'Inditex, cosa que reflecteix una estratègia similar en altres regions menys poblades.

Per a l'empresa, la rotació ràpida de l'estoc i la rendibilitat són essencials, i les botigues en àrees rurals no sempre compleixen amb aquests criteris. Per això, en llocs com Terol, on la densitat de població és més baixa, Inditex no ha considerat rendible obrir botigues.

Malgrat aquestes absències, Inditex continua sent una de les empreses més poderoses del món en el seu sector. A Espanya, la seva presència és notable en ciutats com Madrid, amb 144 botigues, o Barcelona, amb 115. Amancio Ortega continua consolidant el seu domini global amb una xarxa de botigues que abasta més de 5.500 punts de venda a tot el món.