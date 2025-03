Arriba la felicitat a Mango: gran alegria per a Jonathan Andic, el fill d'Isak Andic

Mango viu un moment de canvis importants. Després d'una etapa de transició, la nova direcció ha quedat oficialment establerta. L'empresa catalana aposta per l'estabilitat i mantenir el rumb, en un sector cada cop més competitiu.

Després del tràgic decés del seu fundador, Isak Andic, el traspàs de poder s'ha dut a terme de forma discreta i controlada. I és que, per a una marca coneguda arreu del món com Mango, és fonamental que les coses es facin bé. Per això, la nova direcció de l'empresa aposta per una estratègia ben definida per recollir més èxits futurs.

Un nou lideratge per sumar més èxits a Mango

El consell d'administració de Mango ha confirmat la designació de Toni Ruiz com a president. Amb una dècada a l'empresa, la seva trajectòria ha estat clau en el desenvolupament de l'empresa catalana. Ara, assumeix el repte de liderar el futur de l'empresa des de la seva nova posició.

Juntament amb ell, Jonathan Andic ha estat nomenat vicepresident. La seva presència a l'empresa no és nova, perquè ja fa molt de temps que assumeix cada cop més responsabilitats. El seu paper dins del consell reforça la continuïtat del llegat d'Isak Andic a l'empresa.

Ambdós executius ja estaven exercint aquestes funcions de forma interina des de desembre. Aquest canvi es formalitza mesos després del decés d'Isak Andic, fundador de Mango. Amb aquesta decisió, l'empresa busca reforçar el seu model de govern i la seva estabilitat.

El consell d'administració també compta amb altres figures clau del sector. Entre els seus membres hi ha Daniel López i Margarita Salvans, que ocupen posicions estratègiques. A més, experts externs aporten la seva visió, com Jordi Canals de l'IESE Business School i Marc Puig.

L'herència d'Isak Andic i el paper de Jonathan

La família d'Isak Andic ha mantingut la gestió de l'herència de forma ordenada. La major part dels béns han quedat en mans dels seus fills, que van heretar el 95% de Mango. Cadascun va rebre el 31,66% de l'empresa, garantint la continuïtat del negoci.

Jonathan Andic és l'únic dels tres germans amb un rol actiu a Mango. La seva participació en el comitè de direcció i el consell li atorguen una gran influència. La seva tasca a Mango Man ha estat clau per consolidar aquesta línia dins de la firma.

Més enllà de l'empresa, l'herència va incloure altres actius de gran valor. Jonathan ha rebut propietats i inversions, a més d'un exclusiu veler. Aquests béns formen part del patrimoni que va deixar el seu pare, estimat en uns 8.000 milions d'euros.

En l'àmbit corporatiu, Mango manté el seu compromís amb la sostenibilitat. Segons l'empresa, la seva estratègia busca un model de negoci més responsable. La firma assegura que ha treballat a reduir el seu impacte ambiental en els darrers anys.

Amb la nova direcció al capdavant, l'empresa afronta una nova etapa. La combinació d'experiència i llegat familiar marca el camí de Mango en el futur. Ara, Jonathan Andic reforça el seu paper dins de l'empresa que el seu pare va fundar.