Última hora sobre el cas Isak Andic: Per què els Mossos han reobert la investigació

La mort d'Isak Andic, fundador de Mango i un dels homes més rics d'Espanya, continua sent un tema rodejat de controvèrsia. El succés va tenir lloc al desembre, quan l'empresari tornava d'una excursió a Montserrat acompanyat del seu fill Jonatan. Tot i que la versió oficial sosté que va ser un accident, la reactivació de la investigació ha generat gran expectació.

El succés va tenir lloc al terme municipal de Collbató, al Baix Llobregat, on Isak Andic va caure des d'un desnivell de 150 metres. Encara que l'informe inicial va apuntar a un incident, la reobertura del cas té com a objectiu confirmar aquesta versió i evitar que l'expedient prescrigui. Els Mossos d'Esquadra, a través de la Unitat d'Investigació de Martorell, continuen investigant per aclarir tots els detalls.

Aquesta és la principal hipòtesi sobre la mort d'Isak Andic

La hipòtesi principal continua sent que la caiguda d'Isak Andic va ser fruit d'un accident. La versió oficial assenyala que l'empresari va perdre l'equilibri mentre caminava a prop de les coves del Salnitre, cosa que va provocar la seva caiguda. No obstant això, els Mossos volen assegurar-se que no hi hagi altres factors que hagin influït en la seva mort.

Per a això, s'han sol·licitat noves diligències, com el buidatge del telèfon mòbil de la víctima, ja que això podria proporcionar informació sobre els seus últims moviments. També s'està verificant la ubicació dels mòbils dels implicats, especialment el de Jonatan Andic, qui va alertar els serveis d'emergència. Les primeres versions dels testimonis mostraven algunes incongruències, per la qual cosa els Mossos continuen amb cautela.

Malgrat aquestes diferències, les fonts policials asseguren que no hi ha proves que suggereixin un intent d'encobriment per part del Jonatan. Per ara, els investigadors no creuen que la seva versió hagi estat manipulada. No obstant això, els Mossos desitgen assegurar-se que tots els detalls siguin clars per evitar malentesos.

Una investigació que pretén confirmar la versió de l'hereu

Les noves diligències busquen confirmar que la caiguda d'Isak Andic va ser un accident, tal com es va indicar en el primer informe policial. Les posicions dels telèfons mòbils podrien aportar detalls importants sobre els moviments dels implicats abans de l'incident. Però els experts adverteixen que les dades telefòniques no donaran una ubicació exacta en el moment del succés.

Si sorgís alguna evidència que suggerís un indici criminal, el cas podria ser transferit a la Divisió d'Investigació Criminal. No obstant això, per ara, la investigació continua sota la supervisió de la Unitat d'Investigació de Martorell, dependent de la comissaria del Baix Llobregat. L'objectiu és tancar el cas amb la certesa que no hi ha elements sospitosos que desvirtuïn la versió oficial.

La reactivació de la investigació busca garantir que no hi hagi caps solts al voltant d'un cas que ha captat l'atenció pública. Encara que no s'han trobat proves que suggereixin alguna cosa diferent d'un incident, els Mossos continuen confirmant els detalls per resoldre qualsevol incertesa.