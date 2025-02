Ni Primark, ni Zara: La marca de roba que està creixent com l'escuma a Espanya

El món de la moda està marcat per gegants com Zara i Primark, però enmig d'ells, una firma sevillana està destacant. Aquesta marca ha aconseguit convertir-se en un referent a Espanya i més enllà de les seves fronteres. Amb una proposta innovadora, lluny de les modes convencionals del mercat, la firma està experimentant un creixement notable.

Tot i que moltes empreses estan optant per reduir les superfícies comercials i centrar-se en el comerç en línia, Scalpers ha seguit un camí diferent. La firma no només ha mantingut la seva xarxa de botigues físiques, sinó que l'ha ampliat de manera estratègica.

Expansió en l'àmbit nacional i internacional

L'any 2025 serà clau per a Scalpers, que ha anunciat l'obertura de 35 nous establiments només al país. Aquesta expansió se suma a les 24 obertures realitzades el 2024, consolidant la seva presència al mercat nacional. L'empresa també ha crescut significativament en l'àmbit internacional, amb botigues en països com Perú, Costa Rica, Guatemala i Panamà.

Actualment, Scalpers compta amb més de 370 punts de venda en 11 països. Tot i que la seva major presència continua sent a Espanya, els mercats internacionals s'estan convertint en una part fonamental de la seva estratègia. El 2024, els ingressos provinents de fora d'Espanya van representar el 13% del seu total, destacant especialment en països com Portugal, Mèxic i Xile.

Aposta pel comerç en línia i noves col·leccions

Una de les claus de l'èxit de Scalpers és el seu enfocament en el comerç en línia, la firma ha aconseguit augmentar les vendes en un 10% en comparació amb 2023. Tot i que manté una xarxa sòlida de botigues físiques, la venda digital s'ha convertit en un pilar estratègic de la firma. Scalpers comercialitza els seus productes a través de la seva pròpia web, però també està present en plataformes com El Corte Inglés, Zalando i Asos.

La línia de dona llançada el 2018 representa el 27% de les seves vendes, mostrant una gran acceptació entre les seves clientes. A més, la secció Invited Brands, que inclou firmes tant nacionals com internacionals com Ecoalf, Barbour, New Balance o Veja, ha crescut un 53%. Aquest creixement en l'oferta ha estat clau per atreure un públic més divers i ampliar el seu abast.

Amb l'objectiu de consolidar el seu èxit, Scalpers està treballant en l'obertura de noves seus i espais comercials. A finals de 2025, la firma inaugurarà una nova seu corporativa a Sevilla, que també serà un centre d'investigació i desenvolupament de producte. Aquesta seu se sumarà a la nova flagship de gran format que obrirà a Porto.

Scalpers continua apostant pel seu creixement continu. La firma es troba en una excel·lent posició per seguir ampliant la seva xarxa comercial i augmentar la seva presència tant al mercat espanyol com al mercat internacional. A mesura que es consoliden les noves obertures i llançaments, la marca continua evolucionant, demostrant que el seu model de negoci pot competir amb els grans d'aquest sector.