Mercadona ja ho ha comunicat i els clients s'enamoren d'aquest nou producte estrella

A Mercadona hi ha invents que passen desapercebuts, però que salven més d'una situació sense que te n'adonis. Productes senzills, barats i que funcionen de veritat quan més els necessites. No fan soroll, però sempre són allà, esperant a la prestatgeria que algú descobreixi la seva utilitat sense haver-se de gastar una fortuna.

Mercadona té un d'aquests bàsics que no criden l'atenció, però que solucionen un problema comú de manera ràpida i eficaç. No cal ser expert per saber-lo utilitzar ni buscar tutorials estranys. És d'aquells productes que et preguntes com has pogut viure sense ell, sobretot si portes ulleres cada dia.

Un bàsic a Mercadona que les teves ulleres agrairan cada dia

Mercadona té un petit esprai pensat per netejar ulleres de manera ràpida i còmoda, sense necessitat d'aigua ni productes complicats. La seva mida compacta permet portar-lo a la bossa, al cotxe o fins i tot a l'estoig de les ulleres, a punt per utilitzar en qualsevol moment. Aquest producte ve acompanyat d'una gamussa, cosa que fa més senzill mantenir els vidres sempre impecables en qualsevol situació diària.

L'esprai està formulat amb un 10% d'alcohol, suficient per eliminar taques i brutícia, però suau amb les lents òptiques. És apte per a ulleres de veure i de sol, sense importar si tenen tractament antireflector o vidres delicats. Aplicant el producte a uns 10 centímetres i passant la gamussa, els vidres queden nets en segons, sense deixar rastre.

Cada envàs conté 15 mil·lilitres, quantitat suficient per a múltiples neteges, sent pràctic per portar a la butxaca sense ocupar espai. No cal esbandir després de netejar, ja que el producte s'evapora ràpidament i no deixa marques molestes sobre el vidre. El seu format resulta ideal per a persones que utilitzen ulleres a diari i volen tenir-les sempre en perfecte estat, siguin on siguin.

El producte pertany a la gamma Bosque Verde, la marca pròpia de Mercadona especialitzada en productes de neteja domèstica. Està disponible a totes les botigues físiques i també a la botiga en línia de Mercadona, per comprar-lo des de casa còmodament. El seu preu és de 2,25 euros, cosa que el converteix en una opció econòmica davant d'altres netejadors d'òptica del mercat.

Mercadona té la solució per netejar ulleres sense complicacions

Les ulleres s'embruten més del que sembla, sobretot quan les fem servir durant moltes hores fora de casa o a la feina. Tenir un producte específic per netejar-les evita improvisacions amb la samarreta o el mocador, que poden fer-los malbé. Mercadona ha pensat en aquest detall i ofereix un esprai que permet resoldre-ho a l'instant, sense esforç i sense ocupar espai.

La clau és en la combinació de l'esprai amb la gamussa inclosa, dissenyada per no ratllar ni espatllar els tractaments òptics. El seu ús és molt senzill: aplicar una polvorització a cada costat del vidre i passar suaument la gamussa fins eliminar les taques. En menys d'un minut, les ulleres queden com noves i a punt per seguir el dia amb visió nítida i sense reflexos molestos.

L'envàs està pensat per durar diverses setmanes, ja que amb una sola polvorització n'hi ha prou per netejar cada vidre. El seu disseny pràctic permet portar-lo a qualsevol lloc, assegurant que les ulleres estaran sempre en perfecte estat, en tot moment. Mercadona ofereix així una solució eficaç que s'adapta a la rutina diària, sense complicacions ni productes costosos d'òptica especialitzada.

Per un preu de només 2,25 euros, aquest netejador d'ulleres es converteix en un imprescindible per a qui busca comoditat i rapidesa. És una opció econòmica i funcional, ideal per a qui vol un producte senzill que compleixi la seva funció de manera efectiva. La relació qualitat-preu fa que sigui un d'aquells bàsics de Mercadona que sempre val la pena tenir a mà.

