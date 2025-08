Aquest dimecres arriba a Aldi l’aparell que treu totes les taques de casa teva: brutal

Aldi té clar que netejar no hauria de ser un esport de risc, ni tampoc un drama de diumenge al matí. Per això, la cadena segueix omplint els seus prestatges amb invents que faciliten la vida. Aquesta setmana arriba una d'aquestes gangues que solucionen en minuts el que abans portava hores d'esforç.

Cada vegada que Aldi llença un dels seus productes pràctics, les tasques de la llar es tornen menys feixugues. La botiga ha tornat a pensar en qui vol netejar sense muntar un escàndol a casa. L'últim que porta és just el que et feia falta per oblidar-te de draps, galledes i mals d'esquena.

Una ajuda pràctica per netejar tapisseries sense esforç

Aldi ha posat a la venda un netejador de tapisseries que destaca pel seu equilibri entre preu, potència i facilitat d'ús. No és un aparell pensat per a grans superfícies, sinó per a neteges puntuals i efectives. Gràcies al seu disseny sense fils, permet moure's amb total llibertat sense estar lligat a cables incòmodes.

El netejador d'Aldi té una potència de 80 W, suficient per eliminar brutícia de sofàs, cadires o seients del cotxe. La funció de polvorització ajuda a aplicar l'aigua neta directament sobre la taca. Així, la neteja es fa de manera precisa, sense mullar zones innecessàries.

Inclou dos nivells de succió que permeten ajustar la potència segons la delicadesa del teixit. D'aquesta manera, es poden netejar tapisseries delicades sense risc de fer-les malbé. El dipòsit d'aigua neta té capacitat per a 300 ml i el d'aigua bruta, 500 ml.

L'autonomia és de 15 minuts, més que suficient per a sessions ràpides de neteja a casa o al cotxe. El carregador USB-C inclòs facilita la seva recàrrega a qualsevol endoll o fins i tot al cotxe. A més, incorpora una pantalla LED que informa del nivell de bateria en tot moment.

El netejador de tapisseria d'Aldi costa menys de 50 euros

Un dels punts més interessants és el seu preu de 49,99 euros, una xifra accessible per a la majoria de les llars. Aldi ha dissenyat un producte funcional sense elements innecessaris que encaririen el seu cost. La venda es fa a botigues físiques a partir del 6 d'agost, tot i que és habitual que productes com aquest s'esgotin ràpid.

El netejador de tapisseria Aldi no pretén competir amb màquines professionals, però ofereix un rendiment més que acceptable. La seva lleugeresa i mida compacta permeten guardar-lo fàcilment a qualsevol armari. Això el converteix en una solució pràctica per a qui busca comoditat sense fer grans inversions.

El producte està pensat per a neteges esporàdiques de taques recents o zones concretes de tapisseria. Tot i que no substitueix les neteges profundes, ajuda a mantenir els teixits en millor estat dia a dia. És una opció perfecta per a llars que necessiten una eina ràpida i senzilla per a petits accidents.

La marca Ambiano s'encarrega de la fabricació d'aquest model específic per a Aldi. La seva combinació de potència, autonomia i facilitat d'ús encaixa perfectament en la filosofia de productes útils i accessibles de la cadena. És una opció interessant per a qui busca solucions sense complicacions a l'hora de cuidar les seves tapisseries.

