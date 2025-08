Mercadona ya lo ha comunicado y los clientes enloquecen con este nuevo productazo

En Mercadona hay inventos que pasan desapercibidos, pero que salvan más de una situación sin que te des cuenta. Productos sencillos, baratos y que funcionan de verdad cuando más los necesitas. No hacen ruido, pero siempre están ahí, esperando en la estantería a que alguien descubra su utilidad sin tener que gastarse un dineral.

Mercadona tiene uno de esos básicos que no llaman la atención, pero que solucionan un problema común de forma rápida y eficaz. No hace falta ser experto para saber usarlo ni buscar tutoriales raros. Es de esos productos que te preguntas cómo has podido vivir sin él, sobre todo si llevas gafas todos los días.

Un básico en Mercadona que tus gafas agradecerán cada día

Mercadona tiene un pequeño spray pensado para limpiar gafas de forma rápida y cómoda, sin necesidad de agua ni productos complicados. Su tamaño compacto permite llevarlo en el bolso, en el coche o incluso en el estuche de las gafas, listo para usar en cualquier momento. Este producto viene acompañado de una gamuza, lo que hace más sencillo mantener los cristales siempre impecables en cualquier situación diaria.

El spray está formulado con un 10% de alcohol, suficiente para eliminar manchas y suciedad, pero suave con las lentes ópticas. Es apto para gafas de ver y de sol, sin importar si tienen tratamiento antirreflejo o cristales delicados. Aplicando el producto a unos 10 centímetros y pasando la gamuza, los cristales quedan limpios en segundos, sin dejar rastro.

Cada envase contiene 15 mililitros, cantidad suficiente para múltiples limpiezas, siendo práctico para llevar en el bolsillo sin ocupar espacio. No es necesario enjuagar después de limpiar, ya que el producto se evapora rápidamente y no deja marcas molestas sobre el cristal. Su formato resulta ideal para personas que usan gafas a diario y quieren tenerlas siempre en perfecto estado, estén donde estén.

El producto pertenece a la gama Bosque Verde, la marca propia de Mercadona especializada en productos de limpieza doméstica. Está disponible en todas las tiendas físicas y también en la tienda online de Mercadona, para comprarlo desde casa cómodamente. Su precio es de 2,25 euros, lo que lo convierte en una opción económica frente a otros limpiadores de óptica del mercado.

Mercadona tiene la solución para limpiar gafas sin complicaciones

Las gafas se ensucian más de lo que parece, sobre todo cuando las usamos durante muchas horas fuera de casa o en el trabajo. Tener un producto específico para limpiarlas evita improvisaciones con la camiseta o el pañuelo, que pueden dañarlas. Mercadona ha pensado en este detalle y ofrece un spray que permite resolverlo al instante, sin esfuerzo y sin ocupar espacio.

La clave está en la combinación del spray con la gamuza incluida, diseñada para no rayar ni estropear los tratamientos ópticos. Su uso es muy sencillo: aplicar una pulverización en cada lado del cristal y pasar suavemente la gamuza hasta eliminar las manchas. En menos de un minuto, las gafas quedan como nuevas y listas para seguir el día con visión nítida y sin reflejos molestos.

El envase está pensado para durar varias semanas, ya que con una sola pulverización es suficiente para limpiar cada cristal. Su diseño práctico permite llevarlo en cualquier parte, asegurando que las gafas estarán siempre en perfecto estado, en todo momento. Mercadona ofrece así una solución eficaz que se adapta a la rutina diaria, sin complicaciones ni productos costosos de óptica especializada.

Por un precio de solo 2,25 euros, este limpiagafas se convierte en un imprescindible para quienes buscan comodidad y rapidez. Es una opción económica y funcional, ideal para quienes quieren un producto sencillo que cumpla su función de forma efectiva. La relación calidad-precio hace que sea uno de esos básicos de Mercadona que siempre merece la pena tener a mano.

