Citibank pagarà més de 29 milions de dòlars a milers d'americans: Tu pots cobrar?

En els últims anys, les trucades automatitzades i els missatges no sol·licitats s'han convertit en un problema creixent als Estats Units. Moltes persones han rebut trucades automàtiques d'institucions financeres, sense haver tingut prèviament cap relació amb elles. Aquestes comunicacions no desitjades han provocat múltiples demandes legals, resultant en acords milionaris i una major regulació.

Un cas recent involucra Citibank, que acaba d'anunciar un acord de 29,5 milions de dòlars per resoldre acusacions de violació de la llei. Tot això després d'una demanda contra el banc per utilitzar sistemes automatitzats per contactar persones sense el seu consentiment. Sens dubte, una gran victòria per als afectats, que ara podrien ser elegibles per rebre una compensació.

Qui qualifica per al pagament de Citibank?

Segons documents legals, la decisió beneficia tots aquells que hagin rebut una trucada automatitzada o un missatge de text no sol·licitat de Citibank. Aquestes trucades han d'haver-se produït entre el 15 d'agost de 2014 i el 31 de juliol de 2014. Si és el teu cas, podries reclamar una part de l'acord de 29,5 milions de dòlars.

Tingues en compte que l'acord és beneficiós tan sols per als que no hagin estat clients del banc americà. Si compleixes amb els requisits i vols qualificar, has de complir amb altres criteris addicionals. A més de no haver estat client de Citibank, has d'haver rebut almenys 5 trucades del banc i proporcionar les proves de les comunicacions.

Aquells que presentin una reclamació vàlida podran rebre imports variables, depenent del nombre total de reclamacions aprovades. Encara que Citibank nega qualsevol infracció, ha decidit arribar a un acord per evitar un litigi prolongat i majors costos legals.

Implicacions de l'acord de Citibank

L'acord TCPA de Citibank és un altre exemple de la pressió legal que enfronten les institucions financeres en relació amb les comunicacions amb els clients. Reguladors i defensors dels drets del consumidor han impulsat un major compliment de les lleis que regulen les trucades no sol·licitades als Estats Units.

Com a part de l'acord, Citibank podria implementar canvis en les seves polítiques de comunicació per evitar futures infraccions. Mentrestant, s'anima a les persones afectades a presentar la seva reclamació abans de la data límit. Amb la creixent quantitat de demandes per trucades automàtiques, aquest cas destaca la importància dels drets del consumidor.