Un tresor amagat: el cèntim de blat de Lincoln que val més de 4 milions de dòlars

El món de la numismàtica és un camp fascinant ple d'històries sorprenents. Entre elles, la d'un penny que podria estar circulant en les nostres butxaques genera gran interès. Aquesta moneda té una història única que la converteix en un veritable tresor.

Introduïda el 1909, el Lincoln Wheat Penny es va mantenir en circulació durant diverses dècades. No obstant això, no va ser fins al 1943 quan un error d'encunyació va fer que alguns exemplars de coure es convertissin en una raresa extremadament valuosa. Aquests pocs pennies de coure, avui cotitzats en milions, continuen sent una de les monedes més apreciades pels col·leccionistes.

Un error que el va convertir en un tresor

El valor de 4,3 milions de dòlars d'aquest penny es deu a un rar error d'encunyació ocorregut el 1943. Durant la Segona Guerra Mundial, la Casa de la Moneda dels Estats Units va canviar temporalment la producció dels pennies, usant acer en lloc de coure per estalviar aquest material en la guerra.

No obstant això, uns pocs planxons de coure de 1942 van quedar a les premses, donant com a resultat una petita quantitat de pennies de coure de 1943. D'aquestes monedes, només existeixen uns 40 exemplars autèntics, cosa que les converteix en una de les peces més valuoses de la numismàtica nord-americana.

El valor d'aquest penny no només depèn de la data d'encunyació, sinó també de les seves característiques físiques. En ser de coure, aquests exemplars no tenen propietats magnètiques, cosa que els diferencia dels pennies comuns de 1943, que estan fets d'acer. A més, si la moneda té una marca de seca de Denver (D) o San Francisco (S), el seu valor pot augmentar encara més.

El procés d'autenticació i altres varietats valuoses

Per a aquells que se senten afortunats de trobar una possible moneda valuosa, el procés d'autenticació és clau. Organitzacions com PCGS i NGC compten amb tècniques avançades per verificar l'autenticitat de les monedes i avaluar el seu estat. Aquestes institucions poden distingir entre monedes genuïnes i aquelles que han estat alterades o falsificades, protegint els col·leccionistes de fraus.

Encara que el penny de coure de 1943 és el més valuós de la sèrie Lincoln Wheat Penny, hi ha altres varietats que també assoleixen preus impressionants. Per exemple, el penny de 1909-S VDB, que porta les inicials del seu dissenyador, pot vendre's per fins a 500,000 dòlars. El penny de 1944 d'acer i el de 1955 amb doble die també són altament cotitzats, assolint xifres que superen el milió de dòlars.

L'auge de l'interès per aquestes monedes rares ha tingut un impacte important en el mercat de col·leccionistes, motivant a moltes persones a revisar les seves monedes quotidianes a la recerca de tresors ocults. Encara que trobar una d'aquestes peces és improbable, el simple fet de saber que podria estar amagada a la nostra butxaca fa que l'experiència de col·leccionar monedes sigui encara més emocionant.