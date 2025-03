És de luxe, però ho té Mercadona per 1 euro: la bogeria que es ven com xurros

Mantenir el bany net i fresc pot ser un desafiament, especialment quan es tracta de les zones més difícils d'assolir. Els residus de calç i la brutícia acumulada al vàter poden ser un maldecap. Mercadona ha trobat una solució senzilla i eficaç per a aquest problema.

Doble acció per a una neteja més eficaç

El producte de Mercadona està formulat amb una acció de doble component, oferint una solució efectiva per a la neteja del vàter. La pastilla té dues meitats amb propietats diferents però complementàries. Gràcies a l'acció d'ambdues el resultat que s'aconsegueix no pot ser millor

Per la seva banda, la meitat blava s'encarrega de donar a l'aigua una sensació de frescor i neteja. A més, prevé la formació de residus de calç, un problema comú en molts vàters. La calç tendeix a acumular-se amb el temps, però aquesta funció ajuda a combatre-la de manera eficient.

L'altra meitat de la pastilla és verda, i la seva funció principal és eliminar els dipòsits de brutícia acumulats a la part inferior del vàter. Aquest tipus de brutícia pot ser més persistent, però l'acció de la pastilla assegura una neteja profunda. L'efecte és visible i durador, cosa que fa que no sigui necessari aplicar productes addicionals o fer esforços extra.

Per utilitzar-la, només has de col·locar la pastilla a la cisterna, al costat oposat a l'entrada d'aigua. No és necessari treure l'embolcall, ja que és hidrosoluble i es dissoldrà un cop entri en contacte amb l'aigua. Després d'uns minuts, podràs descarregar l'aigua, activant així el procés de neteja i deixant el vàter en perfecte estat.

Respectuoses amb les fosses sèptiques i el medi ambient

Cada paquet d'aquest producte de Mercadona inclou quatre pastilles, cosa que el converteix en una opció econòmica i de llarga durada. A només 1,45 euros per envàs, és una alternativa accessible que permet mantenir el vàter net durant diverses setmanes. A més, la seva presentació en pastilles facilita el seu emmagatzematge i ús, eliminant la necessitat de productes líquids que ocupin més espai.

Les pastilles no només compleixen la seva funció netejadora, sinó que també ajuden a mantenir el bany lliure de males olors. L'eliminació de residus i l'acció refrescant proporcionen un ambient agradable i fresc. Això és especialment útil per a aquells que busquen una solució ràpida i eficaç sense haver de recórrer a productes més complicats o cars.

Amb la seva fàcil aplicació i resultats duradors, aquest producte de Mercadona és ideal per a qualsevol llar. La seva fórmula innovadora i el seu baix cost el converteixen en una opció recomanable per a aquells que volen mantenir la neteja del bany sense complicar-se la vida. A més, és perfecte per a aquells que busquen una alternativa ecològica i amigable amb el sistema de fontaneria.

Una de les característiques més destacades de les pastilles de Mercadona és que són segures per a les fosses sèptiques. Molts productes de neteja poden danyar els sistemes de fontaneria, però aquest no representa cap risc per a les instal·lacions. La fórmula està dissenyada per ser respectuosa tant amb el sistema de clavegueram com amb les fosses sèptiques.

La facilitat d'ús és un altre dels seus punts forts. Només has de col·locar la pastilla a la cisterna i esperar que es dissolgui, activant el seu efecte netejador. Aquest producte és ideal per a aquells que busquen resultats ràpids sense haver de dedicar molt de temps a tasques complicades de neteja.

