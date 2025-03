Comunicat urgent de Bank of America que dona una alegria a tots els seus clients

Bank of America és conegut per oferir una àmplia gamma de productes i serveis dissenyats per satisfer les necessitats dels seus clients. Ja sigui que busquis un compte d'estalvis, una targeta de crèdit o un préstec, Bank of America s'esforça per oferir solucions financeres flexibles.

Tanmateix, una de les preocupacions més comunes entre els clients és evitar les despeses mensuals de manteniment en els seus comptes. Molts busquen formes de mantenir baixos els seus costos bancaris. Afortunadament, Bank of America ha donat instruccions clares sobre com evitar aquestes comissions.

Bank of America informa: requisit de saldo mínim per evitar despeses

Si desitges evitar els costos mensuals de manteniment en un compte de xecs de Bank of America, hi ha formes senzilles que el teu compte romangui lliure de tarifes. Bank of America ha establert un requisit de saldo mínim per a diversos tipus de comptes, que en complir-se, et permetrà evitar els càrrecs mensuals.

Si tens un compte bàsic de xecs, el saldo mínim que necessites mantenir per evitar el càrrec mensual és de $1.500. Si tens un compte de xecs Preferred Rewards, has de mantenir un saldo de $5.000. O podries inscriure't en el programa Preferred Rewards per exonerar el càrrec mensual.

És important tenir en compte que mantenir el saldo requerit és la forma més senzilla d'evitar les tarifes mensuals. Encara que Bank of America també ofereix altres formes de qualificar per a l'exoneració de tarifes. Una opció és configurar un dipòsit directe d'almenys $250 per mes en el teu compte.

Bank of America et permet fer el seguiment fàcil

Bank of America fa que sigui fàcil per als clients mantenir-se al corrent dels seus saldos de compte. En la banca en línia i aplicacions mòbils, pots consultar el teu saldo en temps real, configurar alertes i realitzar un seguiment de la teva despesa. Si el teu saldo cau per sota del mínim requerit, rebràs notificacions per evitar despeses no desitjades.

A més, Bank of America anima els clients a aprofitar el seu programa Preferred Rewards. Ofereix beneficis addicionals com l'exoneració de tarifes i millors taxes d'interès per a aquells que mantenen saldos més alts i compleixen amb els requisits.

Bank of America està compromès a garantir que tots els clients tinguin accés a opcions bancàries assequibles. En oferir diverses maneres d'evitar els costos mensuals i proporcionar eines útils per a la gestió de comptes. El banc ajuda els clients a gestionar les seves finances de manera que s'alineïn amb els seus objectius.