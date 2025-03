Ningú feia això amb el llorer, però ara està de moda: posa'l aquí per atraure sort

El llorer és una planta molt apreciada des de temps antics pels seus usos culinaris i medicinals. No obstant això, el seu poder va més enllà de la cuina. I és que en diverses cultures i tradicions esotèriques se li atribueixen propietats protectores, purificadores i d'atracció de la bona sort.

Segons el Feng Shui, aquesta planta pot ser clau per harmonitzar els espais, equilibrar l'energia i potenciar la prosperitat econòmica. Per aprofitar els seus beneficis, experts en aquesta disciplina recomanen col·locar fulles de llorer en llocs estratègics de la llar i el treball. L'entrada de la llar és un punt clau, ja que és el lloc per on flueix el xi o energia vital.

L'experta Mabel Barazarte explica que "decorar-la adequadament pot obrir camí a noves oportunitats i energies positives". Col·locar fulles de llorer a prop de la porta principal actua com una barrera protectora que filtra les energies entrants, permetent el pas de vibracions positives i bloquejant les negatives.

Punts estratègics per col·locar llorer

Paral·lelament, segons l'Escola Professional de Feng Shui de Gloria Ramos, les cantonades representen diferents àrees de la vida. Per tant, si l'energia s'estanca, pot afectar el benestar general.

Per a evitar-ho, es recomana col·locar-hi fulles de llorer, per activar i equilibrar l'energia de l'espai. D'aquesta manera, s'aconsegueix un ambient harmoniós i lliure de negativitat.

El llorer també està vinculat amb la prosperitat i l'èxit professional. Per això, experts en Feng Shui aconsellen col·locar unes fulles a l'escriptori, la caixa registradora o dins de la cartera. Tot això amb la finalitat d'atreure estabilitat financera i creixement econòmic.

A més, tenir llorer en calaixos o armaris de l'oficina pot afavorir un entorn laboral equilibrat i productiu. Més enllà de la seva ubicació estratègica, pot utilitzar-se en rituals per potenciar els seus efectes energètics.

Aprofita tots els poders del llorer amb aquests trucs

Així doncs, pots usar aquesta fulla com a part de la purificació de la llar o com a amulet protector. Si el que vols és donar-te un bon bany energètic, és millor que no t'oblidis. Amb aquests senzills consells, el llorer es converteix en un poderós aliat per atreure benestar, equilibri i prosperitat en tots els aspectes de la vida.

Això sí, no t'oblidis que també té múltiples usos culinaris. És típic posar-lo dins d'unes llenties o un estofat, aportant un aroma únic. Poques plantes són tan versàtils com el llorer, per la qual cosa ja pots fer-te'n amb un.