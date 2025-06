Aquesta setmana Lidl té l’accessori que canviarà la teva rutina personal per dos duros

Lidl porta aquesta setmana una cosa pensada per a qui cuida cada detall de la seva imatge personal sense complicar-se la vida. Qualitat i practicitat s'uneixen en un article que facilita la rutina diària. La sorpresa és com una cosa tan senzilla pot marcar la diferència.

A Lidl aquesta setmana, la innovació arriba per a qui busca una cura integral i eficient sense sortir de casa. La proposta combina materials duradors amb un disseny fàcil d'utilitzar. És just el que molts esperaven per renovar els seus hàbits de cura.

Tot el que necessites per a unes mans i peus impecables

El set de manicura i pedicura que Lidl posa a la venda aquesta setmana destaca pel seu disseny ergonòmic que en facilita l'ús. Inclou set capçals d'alta qualitat, elaborats en safir i feltre, pensats per tractar diferents necessitats de les ungles i la pell. Entre ells, hi ha un con de safir per eliminar la pell seca i dos discos de safir per llimar les ungles amb diferent gruix.

A més, inclou una llima de safir que elimina de manera ràpida els calls gruixuts i una fresa en forma de flama per afluixar ungles encarnades. Igualment, té una fresa cilíndrica per polir la superfície de l'ungla. L'últim capçal és un con de feltre, dissenyat per a allisar, polir i netejar, deixant un acabat professional.

La velocitat de treball és regulable, des de 2.000 fins a 4.600 revolucions per minut, permetent adaptar l'aparell a cada tipus de cura. També compta amb un interruptor que permet canviar el sentit de gir, indicat mitjançant llums LED en vermell i verd, per a més precisió.

Per al seu transport i emmagatzematge, Lidl inclou una bossa pràctica i fabricada amb material reciclat. Aquesta bossa manté tot ordenat i protegit, facilitant-ne l'ús tant a casa com fora de casa.

Un kit complet de manicura i pedicura Lidl a un preu imbatible

El set està disponible en dos colors a escollir, rosa i verd, que aporten un toc d'estil a la cura personal. El seu disseny ergonòmic assegura una manipulació senzilla, ideal per a sessions tan ràpides com més detallades. El dispositiu és compacte i lleuger, cosa que ajuda a evitar la fatiga durant un ús prolongat.

Un punt a destacar és el seu preu: Lidl l'ofereix aquesta setmana a botigues físiques per només 12,99 euros, una quantitat molt competitiva per la qualitat i funcions que ofereix. Això el converteix en una opció ideal per a qui vol resultats professionals sense gastar massa ni acudir a centres especialitzats.

Aquest producte és perfecte per a qui prefereix cuidar-se les mans i els peus a casa amb comoditat i sense complicar-se, però sense renunciar a un acabat cuidat i professional. Lidl aconsegueix així una combinació difícil de trobar al mercat habitual, en unir bon disseny, prestacions i accessibilitat econòmica.

Es recomana no esperar gaire per fer-se amb aquest set, ja que sol esgotar-se ràpid per la demanda. Estar atents a les botigues físiques Lidl és la millor opció per aprofitar aquesta oportunitat de manera directa i ràpida.

Preus i ofertes actualitzats el dia 05/06/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis.