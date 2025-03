Tanca les seves portes l'icònic restaurant que va crear Robert De Niro fa 35 anys

En els últims mesos, diversos restaurants emblemàtics han tancat les seves portes, reflectint una tendència preocupant en el sector de la restauració dels Estats Units. Entre aquests, Tribeca Grill, una icona de Nova York, destaca per la seva rellevància i longevitat en la indústria gastronòmica.

Tribeca Grill: El final d'una era a Nova York

Tribeca Grill va tancar l'1 de març de 2025 després de 35 anys d'existència. Va ser fundat el 1989 per Drew Nieporent i Robert De Niro. Ja en el seu inici el restaurant es va convertir en un pilar al barri de Lower Manhattan.

Al llarg de la seva història, Tribeca Grill va ser visitat per innombrables celebritats, polítics i personatges destacats. El restaurant es va guanyar una reputació per la seva excel·lent gastronomia i el seu ambient únic, sent reconegut amb premis com el Wine Spectator’s Grand Award.

El local va ser conegut no només per la seva cuina, sinó també pel seu entorn social. Figures com Bruce Springsteen, Bono i Muhammad Ali van freqüentar el seu menjador. No obstant això, els alts costos operatius i l'augment dels lloguers a Manhattan van fer que la seva sostenibilitat fos cada vegada més difícil. Els nous competidors a la ciutat també van augmentar la pressió sobre aquest restaurant històric.

En el seu missatge de comiat, els propietaris van agrair als seus empleats i comensals. “Gràcies a tots per tants anys d'històries i bons moments”, van indicar. Malgrat el seu èxit al llarg dels anys, els factors econòmics van fer que el tancament fos inevitable.

Mercury Cafè: L'adeu a un refugi cultural a Denver

A Denver, el Mercury Cafè, conegut pel seu ambient alternatiu, també va tancar després de 50 anys de servei. Fundat el 1975, aquest cafè va ser un refugi per a la comunitat LGBT. També un punt de trobada per a aquells que buscaven una alternativa als bars tradicionals de la ciutat. El cafè era famós per la seva programació cultural, que incloïa música en viu i nits de micròfon obert.

No obstant això, el 2024, l'edifici va ser venut, i el nou propietari va decidir obrir un restaurant anomenat “The Pearl”. Encara que els nous amos prometen mantenir part del llegat del Mercury Cafè, molts temen que el canvi de concepte faci perdre l'essència que el va fer tan especial.

Original Pantry Cafè: Un diner que desapareix a Los Angeles

L'Original Pantry Cafè a Los Angeles, que va operar durant 101 anys, va tancar al març de 2025. Aquest diner, conegut pel seu servei 24 hores i el seu menjar reconfortant, va ser un lloc estimat pels habitants de la ciutat. Malgrat ser un negoci simple, la seva fama va perdurar durant dècades a causa de la seva hospitalitat i accessibilitat.

Malgrat haver sobreviscut a amenaces anteriors, com projectes d'infraestructura als anys 50, la pandèmia de COVID-19 va ser fatal per al restaurant. El cafè va patir una caiguda en el nombre de clients i, encara que va rebre préstecs federals, va acabar tancant per altres problemes.

L'impacte d'aquests tancaments en el sector de la restauració

El tancament d'aquests tres restaurants emblemàtics subratlla una crisi en el sector de la restauració dels EUA. Els augments en els costos operatius, la falta de personal i la competència són només alguns dels factors que afecten els restaurants històrics. La indústria enfronta un entorn econòmic cada vegada més desafiant, on mantenir un negoci tradicional és més difícil.

La pandèmia de COVID-19 també va accelerar molts d'aquests canvis. Els restaurants van haver d'adaptar-se ràpidament a noves restriccions i a un model de servei més limitat. Això va afectar greument la rendibilitat dels negocis més petits, com Tribeca Grill i el Mercury Cafè.