Starbucks confirma els rumors i pren una decisió dràstica: eliminats en una setmana

Starbucks ha decidit reduir el seu menú de manera significativa als Estats Units. L'empresa eliminarà tretze begudes a partir del 4 de març com a part d'un esforç per optimitzar la seva operació. La notícia va ser avançada per The Street i després difosa a les xarxes socials pel perfil d'Instagram Snackolator.

El director executiu de la cadena, Brian Niccol, ha portat a Starbucks una estratègia que ja va aplicar en el seu anterior càrrec a Chipotle. En aquesta empresa, qualsevol nova incorporació al menú significava retirar un altre producte. Aquest enfocament va ajudar a millorar la capacitació del personal i a mantenir l'eficiència operativa. Ara, busca implementar un procés similar a la cadena de cafè.

Starbucks USA: Frappuccinos i altres begudes desapareixen

Un dels canvis més notables serà l'eliminació de diverses versions de Frappuccino, una de les línies més populars de Starbucks. Segons The Street, algunes begudes que sortiran del menú inclouen:

Frappuccino Espresso

Cafè Vanilla Frappuccino

Java Chip Frappuccino

Frappuccino de crema chai

Frappuccino de crema amb cintes de caramel cruixents

Frappuccino de crema amb doble espurna de xocolata

A més, altres begudes com la Llimonada Gelada de Matcha, el Royal English Breakfast Latte i el Flat White amb llet d'ametlles i mel també deixaran de vendre's.

Snackolator va comentar amb ironia la decisió de Starbucks. Va descriure la retirada de begudes com una “hibernació molt llarga” i va lamentar l'eliminació d'opcions que considerava “massa bones per a aquest món”.

Raons darrere del retall

Durant la conferència de guanys del primer trimestre, Niccol va explicar les raons d'aquests canvis. Segons declaracions recollides per The Street, l'empresa busca millorar l'eficiència operativa i oferir un millor servei al client.

"Ens hem centrat a simplificar el nostre menú per posicionar els socis per a l'èxit, millorar la consistència, impulsar la satisfacció del client i millorar la nostra economia", va assegurar el CEO.

Starbucks també planeja reduir un 30 % la quantitat de productes emmagatzemats abans del tancament de l'any fiscal 2025. Amb això, la cadena espera optimitzar el seu inventari i fer més àgil la preparació de begudes.

Adéu a les begudes clàssiques, però amb noves opcions?

Encara que Starbucks està eliminant diverses begudes, això no significa que no hi haurà novetats al menú. L'empresa ja treballa en noves opcions basades en tendències i preferències dels clients.

Niccol va afirmar que la cadena seguirà innovant en la seva oferta. Va esmentar com a exemple l'èxit de la línia Lavender, llançada l'any passat, i el recent Dubai Matcha, inspirat en tendències internacionals.

Per ara, els clients habituals de Starbucks hauran d'acomiadar-se d'algunes de les seves begudes preferides. No obstant això, l'empresa confia que aquestes modificacions portaran millores en l'experiència del consumidor i en l'operació de les seves botigues.