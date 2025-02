Sorpresa majúscula per a una jove després de comprar per internet: 'Estic al·lucinant'

Normalment, el que demanes per internet arriba bé. Algunes vegades més tard del que t'agradaria i, altres, amb algun desperfecte. Però almenys arriba el que has demanat.

Una altra cosa és que demanis alguna cosa que per les imatges semblava molt interessant i que, en realitat, sigui un fiasco. Aquella típica frase de "el que demanes" i "el que t'arriba". Sovint, sobretot si ho compres en marques de poca fiabilitat, les diferències són notables.

Ara bé, d'aquí a rebre alguna cosa totalment diferent, hi ha un tros. I això és el que li ha passat a una clienta que, simplement, s'ha quedat de pedra en obrir el seu paquet: "Estic al·lucinant". Ja no és que no s'assembli al que ella havia demanat, és que és un artefacte diferent.

La comanda amb sorpresa

Tal com ha mostrat l'afectada a través d'una fotografia, el que ella havia demanat era un collaret i una dessuadora. Tot molt normal fins aquí, fins i tot el paquet abans d'obrir-se no semblava res estrany. Encara que sí, d'una mida no massa d'acord amb el que es demanava, però segur que ni va sospitar del que es trobaria.

En obrir el paquet la clienta segur que es va quedar amb els ulls oberts com plats. I és que dins del mateix hi havia ni més ni menys que un artefacte per a una cafetera de bar. Concretament, el típic ferro que serveix per escalfar la llet a altes temperatures.

Com és normal, la sorpresa, el desconcert i l'astorament van ser majúsculs. Aquest paquet no s'assemblava gens al que ella havia demanat, així que no va poder evitar compartir-ho a les xarxes socials. Amb un toc d'humor, en els comentaris asseguren que en algun bar un barista sorprès per haver rebut un collaret i una dessuadora.

El paquet i la seva polèmica per l'adreça

Més enllà d'aquesta anècdota, el que més ha cridat l'atenció és que la clienta ha compartit les dades de la comanda. Així i tot, ella mateixa ha insistit a explicar que no són les de casa seva, sinó les del punt de recollida. És clar que avui en dia cal tenir cura amb el que es publica i on.

Sia com sia, qui haurà d'apuntar-se de nou l'adreça de l'afectada és l'empresa que ha comès aquest error garrafal. Desconeixem si li han fet la devolució i, finalment, ha rebut el que va demanar. Sens dubte, una experiència única per explicar i que mai oblidarà.