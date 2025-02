Adeu règim: el producte saludable d'1 euro de Mercadona que sap a glòria beneïda

El nou mix de verdures paisana de Mercadona ha arribat per facilitar la vida d'aquells que busquen opcions saludables i pràctiques a la cuina. Aquest producte ve llest per preparar al microones en pocs minuts per a més comoditat. Ja tallat i rentat, és ideal per a aquells que necessiten un àpat ràpid sense renunciar a la qualitat.

La novetat de Mercadona més saludable

Aquest mix de verdures paisana de Mercadona està compost per carbassó, pastanaga, ceba morada i porro. Ve en una bossa de 300 grams, cosa que el fa perfecte per a una o dues persones. La seva facilitat de preparació és un dels majors atractius: en només 3 minuts al microones, tens una guarnició deliciosa i llesta per servir.

Cada bossa conté una barreja equilibrada d'ingredients, amb un aport calòric moderat. Per cada 100 grams de producte, el mix de verdures aporta aproximadament 40 calories, cosa que el converteix en una opció lleugera i saludable per acompanyar qualsevol àpat. A més, té un baix contingut de greixos i no conté sucres afegits.

El preu d'aquest mix és d'1,88 euros, cosa que el converteix en una opció econòmica per a aquells que busquen incorporar més vegetals a la seva dieta diària. Aquesta relació qualitat-preu el fa accessible per a una gran quantitat de consumidors que busquen productes frescos i fàcils de preparar.

A més del seu preu, el mix de verdures paisana de Mercadona ofereix la comoditat de no haver de preocupar-se per tallar ni rentar els ingredients. Amb això s'aconsegueix estalviar temps i esforç en la preparació dels àpats. La bossa és fàcil d'emmagatzemar i mantenir fresca, cosa que assegura que sempre tinguis a mà una opció saludable per acompanyar els teus plats.

Nutrients essencials que aporten les verdures del mix paisana

Cadascun dels ingredients d'aquest mix de verdures paisana té beneficis nutricionals importants. El carbassó és una excel·lent font de vitamina C, que ajuda a enfortir el sistema immunològic i a millorar la salut de la pell. També és baix en calories i ric en aigua, cosa que el converteix en un excel·lent aliat per mantenir una bona hidratació i digestió.

La pastanaga, per la seva banda, és coneguda pel seu alt contingut en betacarotens, un antioxidant que el cos converteix en vitamina A. Aquest nutrient és essencial per mantenir la salut ocular i la pell. A més, les pastanagues són una excel·lent font de fibra, cosa que afavoreix la digestió i ajuda a mantenir la sacietat per més temps.

La ceba morada és un altre ingredient destacat pels seus beneficis per a la salut. Rica en antioxidants, com els flavonoides, ajuda a reduir la inflamació i a protegir el cos contra el dany cel·lular. També conté compostos que afavoreixen la salut cardiovascular, en millorar la circulació sanguínia i reduir el risc de malalties del cor.

Per últim, el porro aporta una gran quantitat de vitamines del grup B, fonamentals per al metabolisme energètic i la salut del sistema nerviós. També és ric en fibra, cosa que afavoreix la digestió i el bon funcionament de l'intestí. El seu baix contingut calòric i el seu alt contingut en aigua el converteixen en una excel·lent opció per a aquells que busquen mantenir una dieta equilibrada.

