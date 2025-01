Per fi arriba a Lidl el producte més demandat: bogeria per només 10 euros

Avui arriba a les botigues de Lidl una bossa isotèrmica amb recipients que promet facilitar la vida de qui menja fora de casa. Aquest producte combina disseny pràctic i funcionalitat, oferint una solució perfecta per transportar menjars, mantenint la seva frescor i temperatura. Amb un preu accessible, és l'opció ideal per a qui busca comoditat i sostenibilitat en un sol producte.

Funcionalitat i disseny sostenible

La bossa isotèrmica de Lidl està fabricada amb material reciclat, demostrant el compromís de la marca amb la sostenibilitat. El seu compartiment principal és espaiós i compta amb aïllament tèrmic, assegurant que el menjar es mantingui fresc durant hores. A més, inclou un acumulador de fred, ideal per mantenir la temperatura en dies calorosos.

El disseny inclou una nansa de transport pràctica i una corretja per a l'espatlla desmuntable i ajustable, cosa que facilita portar-la a qualsevol lloc. Amb una solapa frontal i una butxaca de xarxa integrada, permet organitzar utensilis, tovallons o petits objectes. La seva cremallera d'alta qualitat YKK garanteix durabilitat i un tancament segur.

Disponible en dos colors elegants, menta i negre, aquesta bossa isotèrmica s'adapta a diferents estils i necessitats. És una opció perfecta per a la feina, pícnics o viatges, oferint practicitat sense comprometre el disseny.

El material polièster reciclat assegura una opció lleugera i resistent, ideal per a l'ús diari. Lidl ha pensat en tots els detalls per oferir un producte que sigui útil, funcional i respectuós amb el medi ambient.

Recipients pràctics i segurs

La bossa inclou quatre recipients de plàstic a joc, dissenyats per facilitar el transport i consum d'aliments. Dos d'ells tenen una capacitat de 900 ml, ideals per a plats principals, mentre que els altres dos de 200 ml són perfectes per a snacks, salses o les postres. Aquests recipients són a prova de fuites, amb un tancament de clic que garanteix la seguretat durant el transport.

Fabricats sense BPA, els recipients són aptes per al microones i el rentaplats, cosa que facilita el seu ús i neteja. A més, resisteixen temperatures que van des de -20 °C fins a 80 °C, cosa que els fa versàtils per a aliments freds o calents. Aquesta funcionalitat assegura que puguis gaudir de menjars complets, sense preocupar-te per vessaments o accidents.

La capacitat dels recipients permet organitzar els menjars de manera eficient, ja sigui per a un dia de feina o una excursió en família. El seu disseny compacte assegura que encaixin perfectament dins de la bossa, optimitzant l'espai disponible.

Per només 9,99 euros, Lidl ofereix una solució completa que combina una bossa isotèrmica amb recipients pràctics i duradors. D'aquesta manera, s'assegura que els teus menjars estiguin sempre ben protegits i a la temperatura adequada.

