Ni oli d'oliva, ni ous: El producte que ara està molt més barat al súper

Els preus de productes bàsics han patit grans alteracions en els últims anys, afectant directament les llars. Molts productes que abans es consideraven econòmics, com l'oli d'oliva i els ous, han pujat considerablement. No obstant això, hi ha un producte que ha sorprès a tothom amb la seva caiguda de preus als supermercats.

Aquest canvi en els preus respon a una decisió recent a l'Índia, un dels principals productors d'arròs. Aquest producte, clau en l'alimentació mundial, ha vist una disminució de preus gràcies a una nova mesura presa pel país asiàtic.

La caiguda de preus de l'arròs: un canvi inesperat

L'Índia, el productor més gran d'arròs del món, ha aixecat les restriccions a les seves exportacions que estaven vigents des de 2022. Aquest moviment es produeix després de la incertesa provocada per la guerra d'Ucraïna, que va portar l'Índia a limitar les exportacions per evitar escassetat interna. No obstant això, al març d'aquest any, el país va decidir liberalitzar el seu mercat d'arròs, cosa que ha generat una notable reducció dels preus internacionals d'aquest producte.

L'arròs blanc tailandès, per exemple, ha experimentat una caiguda de preu, passant de 669 dòlars per tona al gener als 405 dòlars actuals. Aquest fenomen també s'ha observat en altres grans productors d'arròs, com el Pakistan i Vietnam, que han vist una reducció dels seus preus.

Aquest augment en l'oferta ha tingut un gran impacte als supermercats de tot el món, inclòs a Espanya, on l'arròs basmati ha baixat de preu. En cadenes com Dia, el paquet d'1 kg ha baixat un 4,3%, passant de 2,45 euros a 2,35 euros entre febrer i març.

Perspectives futures per a l'arròs en el mercat global

La liberalització del mercat d'arròs per part de l'Índia promet seguir influint en els preus internacionals durant els pròxims mesos. S'espera que les exportacions del país augmentin considerablement, arribant als 21,5 milions de tones entre setembre de 2024 i octubre de 2025. Aquest increment en l'oferta podria seguir pressionant els preus a la baixa, cosa que beneficiaria encara més els consumidors de tot el món.

Ashok Gulati, economista de l'Indian Council for Research on International Relations, adverteix que si exporten més de 20 milions de tones, inundaran el mercat global i reduiran encara més els preus. L'impacte d'aquest augment en les exportacions serà bastant significatiu, no només en els mercats asiàtics, sinó també a Europa i Amèrica Llatina, on els preus de l'arròs podrien seguir disminuint.

El govern indi té grans plans per al seu sector agrícola. El ministre de Comerç, Piyush Goyal, ha assenyalat que un dels seus objectius és duplicar les exportacions agrícoles de l'Índia, arribant als 100.000 milions de dòlars el 2030. Si aquests plans es compleixen, l'arròs continuarà sent una de les principals exportacions de l'Índia, cosa que enfortirà la seva presència en els mercats internacionals i podria mantenir els preus baixos.