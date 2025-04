Sam's Club anuncia el més esperat: ser membre a meitat de preu per pocs dies

Si estàs buscant aprofitar els descomptes de Sam's Club, ara és el moment perfecte. La cadena de botigues d'autoservei ha llançat una oferta limitada: un 50% de descompte en les seves membresies anuals. Aquesta promoció estarà disponible només fins al 6 d'abril, per la qual cosa és una oportunitat que no pots deixar passar si busques estalviar en les teves futures compres.

Preus increïbles en membresies anuals

Sam's Club, propietat de Walmart, ofereix dos tipus de membresies que et permeten accedir a descomptes exclusius en milers de productes. La Membresia Club, que normalment costa $50 a l'any, ara està disponible per només $25. Aquesta membresia et concedeix una targeta principal i una de cortesia per a un altre membre de la teva llar.

Si busques encara més beneficis, pots optar per la Membresia Plus, que normalment costa $110 a l'any, però ara pots obtenir-la per $70. Amb aquesta membresia, gaudiràs d'enviament gratuït en la majoria dels articles, horari de compres anticipat i un 2% de recompenses en efectiu.

Ofertes i beneficis exclusius

Els membres de Sam's Club poden accedir a una àmplia gamma d'ofertes i descomptes. Des de comestibles fins a productes electrònics, passant per articles per a la llar, hi ha descomptes instantanis en milers de productes. A més, la Membresia Plus ofereix avantatges addicionals, com recollida gratuïta a la vorera i 50% de descompte en la instal·lació de pneumàtics.

Si prefereixes no fer cua, també tens l'opció d'utilitzar el Scan & Go, una funció que et permet fer les teves compres ràpidament escanejant els productes amb el teu telèfon mòbil. Sam's Club també ofereix una garantia de satisfacció del 100% en la teva membresia, la qual cosa et dona tranquil·litat en realitzar la teva compra.

Què passa si no ets membre?

Si no ets membre de Sam's Club, encara tens l'opció d'explorar les seves ofertes. Pots obtenir un passi d'invitat d'un dia, encara que hauràs de pagar una comissió de servei del 10% sobre les teves compres. Això et permetrà gaudir dels avantatges del club per un dia, però si desitges aprofitar al màxim les ofertes i descomptes, la membresia és la millor opció.

Amb més de 600 botigues als Estats Units i Puerto Rico, Sam's Club continua sent una de les opcions més atractives per a aquells que busquen preus baixos i productes de qualitat. Amb aquesta promoció, ara pots obtenir encara més beneficis per un preu molt més accessible.