Sonen les alarmes en aquesta famosa empresa de Catalunya: els clients esclaten

Recentment, una situació ha posat en escac a una de les empreses més conegudes de Catalunya. Un nombre creixent de clients ha començat a manifestar el seu descontentament amb certes pràctiques comercials que, segons denuncien, afecten centenars de persones. Aquest malestar està guanyant terreny, i la polèmica sobre el tracte rebut està prenent cada vegada més força.

Parlem de la cadena de gimnasos DiR, que rep acusacions que van des de càrrecs imprevistos fins a restriccions en serveis prèviament promesos. Els usuaris senten que estan sent víctimes d'una estratègia comercial que no es correspon amb el que els va ser ofert inicialment. Aquest escàndol està deixant clar que les promeses d'accés il·limitat i serveis gratuïts no s'estan complint com s'esperava.

L'auge de les queixes i la demanda col·lectiva

Un grup d'aproximadament 850 socis ha començat a organitzar-se després de descobrir que se'ls imposen cobraments addicionals no contemplats en els seus contractes. Moltes d'aquestes persones havien pagat grans sumes per accés vitalici i sense quotes mensuals.

No obstant això, des de fa un temps, aquests clients estan veient com els carreguen costos addicionals. Els conceptes solen ser molt variats, com el subministrament elèctric o l'ús de determinades instal·lacions, com és el cas de les pistes de pàdel.

J. A., un dels afectats, va pagar prop de 6.000 euros el 2016 per gaudir d'accés il·limitat i sense mensualitats en un gimnàs DiR. Ara bé, assegura que des de 2022 va començar a rebre càrrecs mensuals pel subministrament elèctric.

El motiu al·legat va ser la crisi energètica derivada de la guerra a Ucraïna. Aquesta modificació, que afecta altres socis, ha fet que els usuaris se sentin enganyats per la cadena.

A més, altres socis han denunciat una sèrie de restriccions absurdes sobre els serveis als quals podien accedir. Els van dir que gaudirien d'activitats com spinning o piscina sense limitacions, però ara tenen restriccions com assistir només a una classe al dia o utilitzar una sola vegada la piscina. Aquestes situacions estan portant molts a buscar solucions legals.

DiR, una de les principals cadenes de gimnasos de Catalunya

La cadena DiR, que compta amb més de 94.000 socis i preveu superar els 100.000, es defensa sota la premissa que certs canvis són necessaris a causa de la seva "massificació". No obstant això, molts dels afectats consideren que aquestes modificacions són només una excusa per augmentar els seus ingressos. De fet, des de gener d'aquest any, els clients han de pagar tres euros addicionals per l'ús de les pistes de pàdel i 1,40 euros més per la il·luminació nocturna.

Aquest tipus de pràctiques ha portat diversos socis a organitzar-se i interposar una demanda col·lectiva. L'advocat Pau Davy estima que entre 200 i 300 socis s'unirien a la denúncia per cobraments indeguts i indemnització per publicitat enganyosa. L'Agència Catalana de Consum ja ha mostrat interès en el cas i es reunirà amb l'advocat per discutir possibles solucions.

El cas segueix en evolució, i molts usuaris ja s'han expressat públicament sobre la seva frustració. No obstant això, el gimnàs sembla mantenir la seva postura. En aquest sentit, recorda als clients que poden donar-se de baixa si no estan conformes amb les noves condicions.