Aquest clàssic ha tornat a Mercadona i ja es ven com xurros: llest en 6 minuts

Mercadona no s’embolica quan decideix actualitzar allò de tota la vida amb alguna cosa més pràctica. Aquesta vegada hi ha posat mà a una recepta castissa que fa olor de cuina de barri i de pa per sucar. El resultat ja és als seus lineals i ho reconeix qualsevol que hagi passat mitja vida menjant de cullera.

El que ha fet Mercadona no és inventar res, però sí empaquetar-ho de manera que entri pels ulls i surti calent en minuts. Conserva l’ànima del que és clàssic, però s’adapta al ritme de qui va a cent. Sense anunciar-ho a bombo i plateret, la jugada ja està donant que parlar entre els passadissos del súper.

Un clàssic de cullera amb menys complicacions

Mercadona ha llançat un nou format de callos a la madrilenya que busca facilitar-ne la preparació a casa. El plat es presenta en un envàs de 500 grams i està llest per escalfar sense passos addicionals. Amb només uns minuts al foc o al microones, es converteix en un àpat llest per servir al moment.

Aquest producte ve signat per la marca Hacendado i aposta per eliminar al·lèrgens com el gluten i la lactosa. Això el converteix en una opció apta per a persones amb intoleràncies alimentàries sense perdre sabor tradicional. La recepta segueix mantenint aquell fons dens i saborós que s’espera d’uns bons callos madrilenys.

Escalfar-lo en cassola només requereix retirar l’envàs i remenar a foc lent durant uns minuts. Al microones també és senzill: es perfora l’envàs o es retira i s’escalfa en un recipient fondo. El temps estimat és de sis minuts a màxima potència, amb compte en treure’l per la temperatura.

Aquest tipus de presentació redueix la barrera d’entrada per a qui vol menjar casolà sense complicar-se. No cal descongelar, no cal afegir res, i el resultat és força aparent a nivell visual. Per això cada cop es veuen més versions així als passadissos refrigerats de supermercats com Mercadona.

Callos a la madrilenya llestos per menjar per menys de 4 euros

El que més crida l’atenció d’aquest nou producte és el seu preu, que es queda en 3,65 euros el paquet. Tenint en compte la quantitat i el tipus de recepta, es presenta com una alternativa econòmica i ràpida. Permet resoldre un àpat complet amb poc esforç i sense necessitat de recórrer a elaboracions llargues.

Mercadona ha anat afinant la seva oferta de plats preparats per atraure públics cada cop més diversos. En aquest cas, el gest és clar cap a qui busca menjar sense gluten ni lactosa en opcions tradicionals. Però també pot encaixar amb qui viu sol o no té temps per cuinar entre setmana.

Els callos no són un plat nou, però sí que ho és la seva presentació en aquest format tan pràctic i directe. La clau és que mantenen la textura i el sabor característic sense resultar pesants ni recarregats. El resultat és un guisat espès, ben condimentat, amb cigrons i un punt just d’intensitat.

Mercadona segueix apostant per plats que sonen a menjar de mare, però que es preparen en sis minuts. Aquest llançament suma un punt més al seu catàleg de receptes de cullera pensades per al dia a dia. I permet que un clàssic com els callos es mantingui vigent sense passar pels fogons de casa.

Preus i ofertes actualitzats el dia 30/07/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis