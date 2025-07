Demà arriba a Lidl l’aparell de neteja que sempre has volgut: millor que Dyson

Lidl torna a la càrrega amb un d'aquells aparells que semblen petits, però amaguen més del que es veu a simple vista. Té pinta de convertir-se en un altre èxit silenciós dels passadissos de Lidl. De vegades no cal cridar gaire perquè tothom el vulgui a casa sense pensar-s'ho massa.

Aquest tipus de productes són els que fan que Lidl continuï marcant territori sense donar explicacions. Ve carregat de detalls que el col·loquen per damunt del que sol veure's per aquest preu. No es nota a la caixa, però Lidl hi ha posat més del que s'esperava en aquest format compacte.

Un aliat pràctic i potent per a la neteja de casa

Lidl torna a apostar per un dispositiu que ja ha donat bons resultats a qui l'ha provat en altres campanyes de venda. Es tracta d'un model versàtil, útil tant en el dia a dia com per a neteges més a fons en racons difícils. Pot usar-se com a aspirador de mà o de terra, i això permet arribar bé a mobles, sofàs, cantonades i més.

El tub d'aspiració es desmunta fàcilment i ràpidament, sense eines, i això dona força llibertat per adaptar-ne l'ús. Funciona sense cable, cosa que fa que moure's per tota la casa sigui còmode i sense interrupcions d'endolls. Porta un motor digital sense escombretes de 400 W i dos modes de succió: ECO per a estalvi i Boost per a màxima potència.

Incorpora llum LED a la boca del terra, i això ajuda a veure la pols amb més claredat, fins i tot en zones amb poca llum. A més, té indicadors LED que mostren tant l'estat de la bateria com el mode de funcionament. Així pots controlar-ne l'ús en tot moment sense necessitat d'endevinar quanta càrrega queda.

El dipòsit és de 350 ml, extraïble i sense bossa, cosa que facilita el buidatge i la neteja del dispositiu després de cada ús. Inclou filtre HEPA‑14 i un filtre d'acer inoxidable que ajuden a mantenir l'aire net en aspirar. Aquest sistema de filtratge el fa especialment útil per a persones amb al·lèrgies o sensibilitat a la pols.

L'aspirador Lidl més complet per dos duros

El paquet ve molt complet: porta una bateria PARKSIDE de 20 V i 4 Ah, un carregador, boques i suport de càrrega per a paret. El suport permet deixar-lo sempre a mà i amb bateria llesta per al següent ús sense ocupar massa espai. La bateria és intercanviable amb altres productes de la gamma PARKSIDE X 20 V Team, cosa que n'amplia l'utilitat a casa.

En mode ECO aguanta uns 35 minuts de funcionament continu, i en Boost pot arribar fins a 10 minuts sense baixar-ne el rendiment. És més que suficient per netejar estances grans o fer repassades ràpides sense haver de recarregar a mig treball. A més, com que és sense fils, es pot fer servir al cotxe, terrasses o zones sense endolls a prop sense cap problema.

Tot el conjunt estarà disponible a botigues Lidl des de demà a un preu ajustat de només 59,99 euros. És un cost competitiu per a un aspirador que ofereix potència, bona autonomia i una experiència d'ús molt flexible. No és un producte nou ni una novetat tecnològica, però sí una bona oportunitat per a qui necessita renovar aspirador.

Aquest tipus de llançaments periòdics solen esgotar-se ràpid a botigues físiques, sobretot quan tenen bona relació qualitat-preu. Així que, si t'interessa un aspirador manejable i fàcil d'usar sense gastar més del necessari, convé no deixar-lo passar. No cal gastar en marques de gamma alta si el que es busca és alguna cosa que compleixi bé i es mantingui amb el temps.

Preus i ofertes actualitzats el dia 30/07/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis