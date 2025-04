Sam's Club envia un nou missatge urgent a tots els seus membres: hi ha data

Sam's Club està duent a terme una ambiciosa expansió que promet transformar la seva presència als Estats Units. La companyia americana ha anunciat que obrirà 15 noves botigues cada any i renovarà els seus més de 600 locals, adaptant-los a un model més digital, modern i eficient. Aquest canvi no només busca augmentar la seva presència geogràfica, sinó també millorar l'experiència del client, alineant-se amb les noves demandes del mercat.

Un enfocament en la digitalització

Una de les principals apostes de Sam's Club és el model de botigues 100% digitals. A l'octubre passat, la cadena va inaugurar una botiga a Grapevine, Texas, que va eliminar les tradicionals caixes de pagament. Ara, els clients poden escanejar i pagar els seus productes usant l'aplicació Scan & Go als seus telèfons mòbils, cosa que fa que les compres siguin més ràpides i sense cues.

A més d'aquesta novetat, l'espai que abans ocupaven les caixes registradores ara es destina a la preparació de comandes per a recollida a la botiga i lliuraments en línia. Aquest disseny no només optimitza l'espai, sinó que també redueix els temps d'espera, un gran avantatge per als clients. Sam's Club planeja implementar aquest model digital en més botigues, fent de l'experiència de compra una cosa molt més àgil i moderna.

Creixement i resiliència en temps difícils

A pesar de la incertesa econòmica global, Sam's Club ha demostrat ser una opció fiable tant en temps d'estabilitat com en moments de crisi. Segons el seu CEO, Chris Nicholas, "en temps de bonança, ens va bé, però en temps difícils, ens va encara millor". Aquesta resiliència ha quedat clara amb els resultats més recents, que mostren un creixement de les vendes netes de 90.200 milions de dòlars per a l'any fiscal 2025.

A més, les vendes comparables van créixer gairebé un 6%, un bon indicador del seu sòlid rendiment. El fort interès dels consumidors pels beneficis exclusius de les seves membresies també es reflecteix en l'increment del 13% en els ingressos per membresies durant l'últim trimestre fiscal. Aquest augment subratlla com l'estratègia de Sam's Club continua sent atractiva per als seus socis, cosa que reforça encara més el seu creixement.

Competència creixent en el mercat de clubs majoristes

El sector dels clubs majoristes als Estats Units està molt competitiu, amb gegants com Costco i BJ's Wholesale Club expandint-se ràpidament. Costco planeja obrir 28 noves botigues durant aquest any, mentre que BJ's té la meta d'inaugurar entre 25 i 30 noves sucursals en els pròxims dos anys. A pesar de la ferotge competència, Sam's Club continua apostant per la innovació tecnològica i l'expansió territorial per mantenir-se a l'avantguarda.

En aquest entorn, Sam's Club ha invertit de manera significativa en infraestructura i tecnologia. L'empresa matriu de Sam's Club, Walmart, s'estima que invertirà entre 20.240 i 23.610 milions de dòlars durant aquest any en millores d'infraestructura i desenvolupament tecnològic.