Rubén Martínez, expert en carn: 'És la preferida del 98% dels carnissers'

Cada vegada és més necessària la tornada als oficis. Falten soldadors, fusters, lampistes i, també, carnissers. Sobretot, d'aquells que saben recomanar-te els millors productes perquè anar a comprar no sigui una despesa sense precedents.

D'aquí que s'hagi fet viral la recomanació de Rubén Martínez, un expert en carn que s'ha proposat aportar una mica de llum en el sector. I és que encara que talls com l'entrecot o el filet solen emportar-se la fama, existeixen alternatives més econòmiques que ofereixen una qualitat sorprenent. Així ho defensa el popular carnisser, qui assegura que l'agulla de vedella és la preferida pel 98% dels carnissers.

El carnisser treballa en les seves pròpies carnisseries a Moralzarzal i Cerceda, dues localitats situades a la serra madrilenya. Allà presumeix de treballar amb vedelles de la zona, una raça que, segons ell mateix afirma, "és un maleït espectacle". En un dels seus vídeos més vistos a TikTok, Rubén Martínez mostra el tall d'agulla i destaca les seves qualitats amb entusiasme: “Això és una meravella, nois”, exclama.

La millor manera de cuinar aquesta carn

Tradicionalment utilitzada per a guisats i estofats, l'agulla cuinada a la planxa ha començat a guanyar adeptes pel seu sabor intens i textura tendra. El seu contingut en greix infiltrat la converteix en una opció sucosa, ideal per a aquells que no volen renunciar al plaer d'un bon filet. El secret, segons explica Rubén, està a l'inici de la peça, situada just al costat de l'entrecot.

"Aquest primer filet i el primer entrecot és exactament el mateix", comenta, destacant la similitud entre ambdós. A mesura que s'avança en el tall, l'agulla es divideix en dues parts. Una superior, més saborosa i amb major fermesa, i una inferior extremadament tendra, “que es desfà a la boca”.

Aquesta combinació de textures i l'equilibri entre greix i carn han convertit l'agulla en un dels talls més valorats pels professionals del sector. “La barreja de les dues parts mola un muntó”, conclou Rubén. Tot això animant els consumidors a demanar al seu carnisser de confiança “el principi de l'agulla”.

No és de pobres, és de gent que sap

Malgrat ser coneguda popularment com el “filet de pobre”, l'agulla de vedella ofereix una versatilitat que res té a envejar a talls de preu elevat. Ja sigui a la planxa, al forn o a la brasa. Sempre es presenta com una opció saborosa, tendra i accessible, capaç de conquerir tothom.

Així que ja ho saps, si el que vols és menjar bona carn sense deixar-te el sou, ja tens la solució. D'aquí també la importància d'acudir a carnisseries de tota la vida i no recórrer a les safates envasades. Una vegada més, es demostra que no hi ha res com el tracte proper.