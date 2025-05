Ha arribat la felicitat a Mercadona: Torna allò que els clients demanaven i val 1 euro

A Mercadona sempre sorprenen amb novetats que captiven els seus clients. Aquesta vegada, el retorn d'un producte esperat ha generat gran enrenou entre els compradors. No és una novetat qualsevol, sinó quelcom molt especial.

Mercadona ressuscita les oblees de Buitoni

Les oblees de Buitoni han tornat a Mercadona per alegrar els clients que les trobaven a faltar. Amb el seu format de 16 unitats i un preu d'1,20 euros, són una opció econòmica i accessible. Les oblees es presenten com una opció ideal per a aquells que busquen una massa llesta per utilitzar, perfecta per preparar empanadilles casolanes o postres deliciosos.

Les oblees de Buitoni no només són fàcils de manejar, sinó que també ofereixen una massa resistent que no es trenca ni s'enganxa. Són perfectes per farcir amb els teus ingredients preferits, tant salats com dolços. A més, la seva versatilitat s'estén a diferents mètodes de cocció, ja sigui fregides, fornejades o en fregidores d'aire, adaptant-se a totes les preferències.

El retorn de les oblees a Mercadona és una resposta directa a la demanda dels clients que demanaven el seu retorn. Molts esperaven la reposició d'aquest producte que s'havia tornat difícil de trobar en els últims temps. La cadena de supermercats ha escoltat els seus consumidors i ha aconseguit satisfer les seves peticions de manera efectiva.

La marca Buitoni ha mantingut una excel·lent reputació amb els seus productes, i les oblees no són l'excepció. Encara que a Mercadona s'oferien versions més grans d'oblees per a empanadilles estil argentí, el retorn a les oblees tradicionals ha estat molt ben rebut. Això mostra la fidelitat dels clients a la marca i la seva confiança en la qualitat de les oblees de Buitoni.

Consells per utilitzar les oblees de Buitoni en les teves receptes

Si desitges obtenir els millors resultats amb les oblees de Buitoni de Mercadona, és recomanable deixar-les reposar a temperatura ambient durant uns minuts. Aquest pas ajudarà a que la massa sigui més manejable i evitarà que es trenqui en farcir-la. A més, segellar les vores amb una forquilla és clau per assegurar que el farcit no s'escapi durant la cocció.

Les oblees de Buitoni es poden fregir en oli calent fins que estiguin daurades i cruixents. Si prefereixes una opció més saludable, pots fornejarlas a 200°C durant uns 10-12 minuts per aconseguir una textura lleugera però igualment saborosa. També pots utilitzar-les en una fregidora d'aire per a una opció baixa en greix que manté el sabor de les oblees.

És important no sobrecarregar massa les oblees amb farcit per evitar que es desbordin durant la cocció. Un farcit equilibrat permetrà que les empanadilles es cuinin de manera uniforme, amb un exterior cruixent i un interior saborós. Les oblees de Buitoni són perfectes per crear una varietat de receptes, tant salades com dolces, per a tots els gustos.

A més d'empanadilles, les oblees de Buitoni es poden utilitzar per preparar altres receptes delicioses com empanades, pastissos o fins i tot entrepans per a festes. La seva versatilitat a la cuina fa que les oblees siguin un producte molt apreciat per aquells que busquen una opció pràctica i deliciosa. Amb elles, pots crear tot tipus de plats innovadors sense perdre el sabor i la qualitat que t'ofereix Mercadona.

Preus i ofertes actualitzats el dia 04/05/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis