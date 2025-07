Un restaurant d'Espanya rep la crítica d'un client més surrealista mai vista

Un tuit publicat per soycamarero ha desfermat una nova polèmica en el sector de l'hostaleria. En aquesta ocasió, un client va expressar la seva molèstia per l'absència d'una lluna plena durant la seva visita a un restaurant. L'intercanvi de missatges entre el local i el client s'ha viralitzat ràpidament a les xarxes.

La queixa va començar quan el client, que havia vist fotos promocionals del restaurant, es va adonar que en aquelles imatges hi apareixia un sopar a l'aire lliure amb una lluna plena brillant. Segons el seu relat, la nit que va visitar l'establiment no hi havia lluna plena i això li va resultar decebedor.

“A les imatges que has enviat, hi surten parelles en un entorn idíl·lic, amb una lluna plena”, va començar el client en un missatge al cambrer. Després va afegir que quan va anar al restaurant, la lluna era molt baixa i no era com la de les fotos.

El restaurador, sorprès per la reclamació, li va explicar que no poden controlar la lluna ni les seves fases. “La lluna gira en primària i no depèn del nostre petit negoci”, va respondre. Tanmateix, el client no va cedir i va continuar insistint que el restaurant hauria d'advertir si no hi haurà lluna plena.

La conversa va continuar amb el client suggerint que el restaurant només obrís les nits de lluna plena o que ho indiqués en un cartell. “Aleshores, obriu només les nits de lluna plena i la resta tancat”, va comentar. També va suggerir que s'avisés els clients que no sempre hi haurà lluna plena per evitar enganys.

El restaurador no s'ho creu

Ja una mica cansat, li pregunta si l'estava prenent el pèl. Tanmateix, el client va seguir a la seva: “Quan rebis el meu full de reclamacions, ja veuràs si et prenc el pèl o no”.

Aquest tipus de situacions no són estranyes per a @soycamarero, un compte de Twitter que comparteix queixes estranyes i poc raonables de clients cap als cambrers i altres treballadors de l'hostaleria. En aquest cas, la queixa sobre la lluna plena s'uneix a una llarga llista de demandes inusuals.

Molts usuaris a les xarxes socials es van sorprendre davant la queixa del client, però també van mostrar simpatia pel cambrer. Els comentaris van ser d'incredulitat i humor, destacant l'absurditat de la situació. Tanmateix, no és la primera vegada que un client demana coses que semblen fora de lloc. Des de reclamacions sobre el temps fins a exigències impossibles sobre el menjar, els cambrers sovint han de lidiar amb situacions inesperades.

El cas de la lluna plena ressalta les expectatives irrealistes d'alguns clients, que de vegades esperen més del que és possible. Tot i això, els treballadors del sector han de mantenir la calma i donar el millor de si mateixos davant demandes poc raonables.

La queixa sobre la lluna plena és només un exemple més del que els cambrers afronten cada dia. En molts casos, la feina no consisteix només a atendre els clients, sinó també a gestionar les seves expectatives a vegades desmesurades. Tanmateix, els cambrers continuen demostrant paciència i professionalitat en circumstàncies molt difícils.