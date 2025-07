Cop dur d'aquesta famosa cadena de supermercats a Espanya: més de 500 acomiadaments

En el món del retail, les decisions estratègiques poden tenir un impacte profund. I no només en les empreses, sinó també en els treballadors i les comunitats on operen. Moltes vegades, aquestes decisions no són fàcils, però no hi ha cap altra sortida.

Recentment, una important cadena de supermercats a Espanya ha pres una decisió que canviarà el panorama comercial en diverses regions del país. Es tracta d'Alcampo, una de les cadenes de supermercats més conegudes del país, la qual ha anunciat una profunda reestructuració a la seva xarxa comercial.

Alcampo ja ha confirmat tancaments definitius en diverses regions d'Espanya

La famosa cadena de supermercats ja ha arribat a un acord amb els sindicats per aplicar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO). Aquesta mesura afectarà directament més de 600 treballadors, amb tancaments de botigues i ajustos de plantilla en diverses regions del país.

L'ERO preveu el tancament de 16 supermercats en sis comunitats autònomes i un total de 565 acomiadaments. La Comunitat de Madrid serà la més afectada, amb set tancaments a la capital. Altres establiments es tancaran a Castella i Lleó, Galícia, Navarra i el País Basc. En total, 196 persones perdran la seva feina a causa d'aquests tancaments definitius.

Els tancaments es distribuiran en diferents ciutats, sent Burgos, Lleó, Zamora i la Corunya algunes de les més afectades. Aquest procés no només afectarà els treballadors de les botigues tancades, sinó també les comunitats locals. I és que aquest comiat suposa la pèrdua de llocs de treball i d'activitat comercial.

També hi haurà ajustos de plantilla en 127 establiments

A més dels tancaments, l'ERO també inclou ajustos de plantilla en 127 supermercats més i, en total, més de 400 treballadors es veuran afectats. L'impacte més gros es produirà a Aragó, on es retallaran 36 llocs a Saragossa i altres localitats. A Castella i Lleó i Madrid també hi haurà retallades en diversos establiments.

Aquestes mesures responen a la necessitat d'optimitzar l'estructura comercial d'Alcampo. Les botigues que no es tancaran, però que experimentaran ajustos, hauran d'adaptar-se a una nova organització per mantenir-se competitives.

Malgrat la magnitud de la reestructuració, Alcampo ha implementat diverses mesures de suport per als seus empleats. L'empresa ha acordat la reconversió de cinc supermercats al format ‘7d7’, la qual cosa garantirà que aquests establiments continuïn oberts cada dia. Això permetrà reubicar part dels treballadors afectats.

A més, Alcampo també oferirà compensacions econòmiques per a aquells que acceptin reduir la seva jornada laboral. S'atorgaran fins a 3.000 euros en un pagament únic, a distribuir al llarg de 12 mesos. També s'ha creat una borsa de treball amb 35 nous llocs de feina.

Hi haurà indemnitzacions i els programes de recol·locació externa ja estan en marxa

L'acord també ha establert unes indemnitzacions per a aquells empleats que finalment es vegin afectats per la reducció de personal. Les compensacions es fixaran en 35 dies per any treballat, amb un màxim de 20 mensualitats. D'altra banda, per als treballadors majors de 63 anys, les indemnitzacions seran de 20 dies per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats.

A més de les indemnitzacions, s'oferirà un programa de recol·locació externa, el qual és gestionat per una empresa especialitzada, que oferirà suport durant 12 mesos, ampliables fins a 18 mesos en certs casos. Això té com a objectiu ajudar els empleats a trobar nous llocs de feina, la qual cosa disminuirà l'impacte econòmic i emocional de la reestructuració.

Amb aquesta reestructuració, Alcampo se suma a una onada d'ajustos que té lloc a tot el sector, la qual cosa augura més canvis en els pròxims anys. Tanmateix, l'impacte sobre l'ocupació i el comerç local serà significatiu.