KFC segueix els passos d'Elon Musk i pren una decisió històrica: 'Adéu Kentucky...'

Una de les cadenes de menjar ràpid més emblemàtiques dels Estats Units està a punt de canviar de llar. KFC, originalment coneguda com a Kentucky Fried Chicken, traslladarà la seva seu corporativa fora de l'estat que li va donar el seu nom. La companyia ha decidit mudar-se a Texas, en una estratègia que segueix la tendència de moltes grans empreses.

KFC canvia Kentucky per Texas

L'empresa Yum! Brands, propietària de KFC, Pizza Hut i Taco Bell, ha anunciat una reestructuració de les seves seus als Estats Units. Com a part d'aquest pla, l'oficina corporativa de KFC a Louisville (Kentucky) es traslladarà a Plano (Texas), on ja opera Pizza Hut.

Mentrestant, Taco Bell i Habit Burger & Grill mantindran la seva seu a Irvine (Califòrnia). No obstant això, Yum! Brands i la Fundació KFC conservaran oficines a Louisville, encara que amb un rol diferent al que tenien fins ara.

Un moviment amb grans objectius

El conseller delegat de Yum! Brands, David Gibbs, va explicar que aquesta decisió busca millorar la col·laboració entre marques i enfortir la cultura empresarial. “Aquests canvis ens posicionen per a un creixement sostenible i ens ajudaran a brindar un millor servei als nostres clients, empleats, franquiciats i accionistes”, va afirmar.

A més, va destacar la importància de reunir els equips en espais estratègics per maximitzar el talent i l'avantatge competitiu. Plano, Texas, s'ha convertit en un imant per a corporacions, ja que ofereix un entorn favorable per als negocis i els beneficis fiscals.

Texas, el nou destí de les grans empreses

En els últims anys, Texas ha estat el destí triat per moltes multinacionals. L'estat ja compta amb més companyies del Fortune 500 que qualsevol altre als Estats Units. Entre les empreses que han decidit mudar-se es troben gegants com Tesla, SpaceX i X, liderades per Elon Musk, a més de McAfee i Caterpillar.

Segons dades de Buildremote, entre 2020 i 2024, almenys 175 empreses han traslladat la seva seu a Texas. La majoria d'aquestes companyies provenen de Califòrnia, buscant millors condicions per als seus negocis.

Un futur prometedor per a KFC a Texas

El canvi de seu de KFC marca una nova etapa per a l'empresa. Amb una base a Plano, la cadena de pollastre fregit espera enfortir la seva presència al mercat i seguir innovant.

Mentrestant, la històrica relació entre KFC i Kentucky es transformarà, però no desapareixerà completament. La marca segueix lligada al seu origen, encara que ara amb una nova casa al dinàmic mercat texà.