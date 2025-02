Què comprar i què evitar a Costco: 5 productes recomanats i 5 que no valen la pena

Costco és una de les botigues preferides als Estats Units per comprar a l'engròs. La seva promesa de bons preus i productes de qualitat ha conquerit milions de clients. No obstant això, no tot el que ven aquesta cadena representa una bona compra. Alguns articles poden acabar costant més que en altres botigues o malbaratant-se abans que els facis servir.

Segons una anàlisi de 24/7 Wall St, hi ha productes que sí que valen la pena a Costco i altres que és millor comprar en un altre lloc. Aquí t'expliquem quins són.

5 coses que sí que has de comprar a Costco

1. Aigua embotellada Kirkland

Si compres aigua embotellada amb freqüència, Costco és una excel·lent opció. Un paquet de 40 ampolles Kirkland costa només $3.99, un preu difícil d'igualar fins i tot a Walmart.

2. Ous orgànics Kirkland

Els ous són un aliment bàsic en qualsevol llar. A Costco, pots comprar dues dotzenes d'ous orgànics per menys de $9. Encara que sembla car, la seva qualitat i el preu per unitat el converteixen en una compra intel·ligent.

3. Xarop d'auró Kirkland

El xarop d'auró de Kirkland és orgànic, pur i de sabor excel·lent. Un pot de 34 unces costa $15, un preu difícil de superar. A més, dura força temps, per la qual cosa és una compra rendible.

4. Roba Kirkland

La roba de Costco és una gran opció si busques qualitat a bon preu. Pots trobar camises, leggings, pantalons i més amb una qualitat comparable a la de Target, però a un cost menor.

5. Crema de cacauet Kirkland

La crema de cacauet Kirkland és una de les millors opcions per fer un deliciós entrepà de PB&J. Un paquet de dos pots costa només $13, cosa que la converteix en una compra econòmica i de bona qualitat.

5 productes que has d'evitar a Costco

1. Espècies

Les espècies de Costco vénen en envasos massa grans. Encara que el seu preu sembla atractiu, és probable que perdin el seu sabor abans que acabis el pot. Segons 24/7 Wall St., el millor és comprar espècies en quantitats més petites per evitar malbarataments.

2. Productes per a la cura de la pell

Comprar cremes i locions a Costco no sempre és la millor opció. La majoria té una vida útil de menys d'un any, per la qual cosa podrien caducar abans que les acabis. 24/7 Wall St. recomana comprar-les en farmàcies com CVS o Walgreens, on hi ha descomptes freqüents.

3. Pollastre rostit

El pollastre rostit de Costco és una de les opcions més econòmiques de la botiga. No obstant això, segons 24/7 Wall St., el seu sabor no és el millor. Altres botigues com Publix ofereixen opcions més sucoses i millor amanides, cosa que les converteix en una millor elecció.

4. Llet

Encara que Costco sol ser sinònim d'estalvi, la llet no és la millor oferta en aquesta botiga. Segons dades de 24/7 Wall St., supermercats com Walmart i Target venen llet fins a un dòlar més barata per galó.

5. Fruites i verdures fresques

Les fruites i verdures poden semblar una bona oferta a Costco, però els seus paquets són massa grans. 24/7 Wall St. adverteix que aquests productes tenen una vida útil curta, per la qual cosa podries acabar llençant-ne una part abans de consumir-la.