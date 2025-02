El clàssic restaurant que torna a obrir després de 20 anys als Estats Units: confirmat

Després de dues dècades d'absència, la cadena de menjar Tex-Mex Chi-Chi's està llesta per tornar als Estats Units el 2025. El seu retorn estarà liderat per Michael McDermott, fill d'un dels fundadors de la marca, qui busca renovar el concepte del restaurant sense perdre la seva essència original.

Des que Chi-Chi's va tancar els seus últims restaurants el 2004, la marca ha continuat present als supermercats amb productes com salses, totopos i margarides. Aquests articles han estat comercialitzats sota la línia de Hormel Foods, companyia que ara ha arribat a un acord amb McDermott per utilitzar el nom de Chi-Chi's en aquesta nova etapa.

"La nostàlgia per Chi-Chi's és innegable. Hem vist com la nostra marca ha impactat les famílies a tot el país. Creiem que aquesta és una oportunitat per tornar amb una combinació del millor del passat amb un enfocament fresc", va afirmar McDermott en un comunicat.

El pla d'expansió i el rellançament de la marca

Encara que encara no s'ha anunciat el nombre exacte de sucursals, la companyia té previst obrir els seus primers restaurants aquest 2025. L'estratègia busca reconnectar amb els clients de sempre, alhora que s'adapta a les noves tendències gastronòmiques.

McDermott, a més de la seva experiència en la indústria restaurantera, té un fort vincle emocional amb la marca. Michael va créixer veient el llegat de la seva família en el negoci.

"Encara tinc grats records de la meva infància als restaurants Chi-Chi's que el meu pare va construir al llarg de la seva carrera. Això m'ha inspirat i motivat a seguir el meu propi camí en la indústria restaurantera", va expressar l'empresari.

L'auge i caiguda de Chi-Chi's als Estats Units

Chi-Chi's va ser fundada el 1975 per l'exjugador dels Green Bay Packers Max McGee. Durant els anys 80 i 90, es va convertir en una de les cadenes més populars de menjar Tex-Mex als Estats Units. Els seus plats i ambient festiu el van posicionar com un referent del sector, expandint-se a múltiples ciutats.

No obstant això, als 2000s, diversos problemes financers van afectar l'empresa. A més, una crisi sanitària va impactar la seva reputació, la qual cosa va portar al tancament definitiu dels seus restaurants el 2004. Malgrat això, el seu nom mai va desaparèixer completament, ja que la seva línia de productes en supermercats va mantenir viu el reconeixement de la marca.

El retorn d'un clàssic del Tex-Mex

L'anunci del retorn de Chi-Chi's ha generat entusiasme entre aquells que recorden amb nostàlgia els seus icònics plats. Amb aquest rellançament, la marca busca recuperar el seu estatus com a referent del Tex-Mex als Estats Units i atreure noves generacions.

L'acord entre Hormel Foods i Michael McDermott marca l'inici d'aquesta nova etapa. Amb una estratègia renovada, la cadena espera tornar a posicionar-se en el gust dels consumidors i escriure un nou capítol en la seva història.