El propietari de Costco pren una decisió amb els ous als Estats Units després del que ha passat

L'augment en el preu dels ous i l'escassetat en algunes botigues ha generat preocupació a Costco. La situació s'ha agreujat amb vídeos a les xarxes socials on clients compren grans quantitats d'ous. En alguns casos, fins i tot hi ha hagut baralles als passadissos.

La publicació s'ha fet viral en els últims dies i ha desfermat una onada de comentaris sense històrica. Molts clients han exigit a la companyia que prengués mesures, mentre que alguns demanaven respecte. El cas és que Costco estava obligada a intervenir o a donar almenys la seva opinió, i així ha estat.

Davant d'això, Costco ha pres mesures. Igual que altres cadenes, l'empresa ha decidit limitar la compra d'ous en diverses botigues dels Estats Units.

Per què Costco va prendre aquesta decisió

Els preus dels ous han assolit nivells rècord. En moltes botigues, el cost mitjà per dotzena és de $5. A Costco.com, un paquet de dues dotzenes costa entre $9.99 i $15.

Les raons principals d'aquest augment són:

El brot de grip aviària, que afecta la producció des de 2022.

Les noves lleis sobre ous de gallines lliures de gàbia, que han reduït l'oferta.

L'acaparament de clients, que ha deixat a moltes persones sense accés al producte.

Vídeos a les xarxes mostren clients omplint carretons amb centenars d'ous. En alguns casos, aquests compradors revenen els productes en mercats informals.

Quins canvis va aplicar Costco

Costco ha decidit imposar límits en la compra d'ous en algunes de les seves botigues. Encara que no s'ha anunciat una política nacional uniforme, en certes sucursals els clients només poden comprar una quantitat limitada de cartons.

Altres cadenes han pres decisions similars, ja que el problema és global i no només d'aquesta companyia. Per exemple, Trader Joe’s permet només una dotzena per client i per dia en totes les seves botigues als EUA.

Però no només això, altres marques importants estan anant cap a la mateixa direcció. Kroger i Lidl, per exemple, han començat a limitar compres en alguns establiments. L'objectiu d'aquestes mesures és evitar el desabastiment i garantir que més clients tinguin accés als ous.

El futur dels ous a Costco

L'alt preu dels ous continua sent un problema. És evident que la inflació ha baixat des de 2022. No obstant això, alguns experts asseguren, encara que sense massa fonament, que les polítiques comercials del govern de Trump puguin agreujar la situació.

A més, Costco i altres cadenes continuen avançant en la seva transició cap a ous de gallines lliures de gàbia. És una decisió que podria mantenir els preus elevats en el futur. Cal tenir en compte que això limita l'oferta i, per tant, el preu puja.

Per ara, els clients han d'estar atents a possibles canvis en les polítiques de compra a la seva botiga més propera.