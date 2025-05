Ni gelat ni iogurt: Aquestes postres seran la bomba de l'estiu i tothom les vol

Mercadona no deixa de sorprendre amb novetats fresques que encaixen just amb el que demana l'estiu. La seva aposta recent porta un gir saludable i diferent a la secció de postres. La combinació de sabor i nutrició és el segell que Mercadona segueix impulsant.

A Mercadona saben que la clau està a oferir productes que no només siguin rics, sinó també pràctics i nutritius. Aquest llançament se suma al seu catàleg amb un toc especial que refresca i aporta beneficis. Mercadona segueix marcant tendència amb opcions que trenquen amb l'habitual.

Mercadona treu un nou postre molt estiuenc

Mercadona ha incorporat als seus prestatges un postre de soja amb sabor a llima llimona. Aquest postre pertany a la reconeguda marca Alpro, especialitzada en productes vegetals. El format és un pot de 400 grams, ideal per compartir o gaudir en diverses porcions.

Aquest postre destaca per la seva frescor i el seu sabor cítric que aporta un toc diferent a les opcions tradicionals. A més, la seva textura cremosa el converteix en un producte molt apetible per a aquells que busquen alguna cosa lleugera. La innovació de Mercadona apunta a oferir alternatives saludables sense renunciar al sabor.

Entre les seves característiques nutricionals, el postre de soja inclou proteïnes, essencials per a la reparació i manteniment del cos. També és una font de calci, que contribueix a la salut òssia. A més, compta amb vitamines B12, D2 i B2, nutrients importants per al sistema immunològic i el metabolisme energètic.

El preu d'aquest postre de soja sabor llima llimona a Mercadona és de 2,30 euros per un pot de 400 grams. Un cost raonable que el fa accessible per a tots els públics. Sens dubte, aquesta novetat pot ser una opció interessant per a aquells que volen cuidar-se sense complicacions.

Una alternativa saludable, deliciosa i refrescant

El postre de soja sabor llima llimona que Mercadona ha posat a la venda es presenta com una alternativa per a aquells que busquen opcions vegetals. La soja és una font natural de proteïnes vegetals que aporten beneficis per a la salut. Mercadona reforça així el seu compromís amb l'alimentació sana i variada.

Aquest producte és apte per a vegetarians i vegans, una categoria en creixement. A més, en ser baix en greixos saturats, encaixa en dietes equilibrades. El seu sabor fresc i cítric fa que sigui una opció diferent i atractiva per a aquells que volen trencar la rutina dels postres convencionals.

La presència de vitamines B12, D2 i B2 en el postre destaca el seu perfil nutricional. Aquestes vitamines ajuden a mantenir el sistema nerviós i enforteixen les defenses naturals de l'organisme. A més, el calci contingut és fonamental per als ossos i dents, contribuint a una dieta completa.

Mercadona ofereix aquest postre en un envàs pràctic i còmode, perfecte per consumir a casa o portar de pícnic. La mida de 400 grams permet gaudir-lo en diverses ocasions sense perdre frescor. El preu de 2,30 euros el situa com una opció competitiva davant d'altres postres refrigerats.

