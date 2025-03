Ni Druni ni Primor: Mercadona arrasa amb la seva novetat per a unes ungles de luxe: 2,50 euros

Mercadona segueix sorprenent els seus clients amb novetats que milloren l'experiència de cura personal. Aquesta vegada, la cadena de supermercats ha ampliat la seva línia de productes de bellesa amb una nova proposta per realçar el teu look. Pensats per adaptar-se a diversos estils i ocasions, aquests nous tons prometen aportar frescor i sofisticació.

Colors per a tots els gustos

Mercadona, sota la seva marca Deliplus, ha llançat tres nous esmalts que aporten brillantor i durabilitat. Cadascun està dissenyat per facilitar l'aplicació i oferir una cobertura d'alt brillantor que ressalta els colors. Els tons triats reflecteixen una sofisticació natural, adequada per a qualsevol ocasió.

El primer d'aquests nous esmalts és el Deliplus 107 Toffee, un to beix càlid que evoca elegància i discreció. Ideal per a aquells que busquen una opció clàssica però amb personalitat. És un color que combina amb tot, adequat tant per al dia a dia com per a esdeveniments més formals.

El segon to és el Deliplus 108 Mocha, un marró càlid que ofereix un acabat suau i acollidor. Aquest color s'adapta perfectament a les estacions més fredes. Però també aporta un toc de sofisticació a qualsevol look, sigui de dia o de nit.

Finalment, el Deliplus 109 Cream és un to suau de crema que ofereix una aparença neta i fresca. Aquest esmalt és perfecte per a aquells que prefereixen una manicura discreta, però amb un toc chic. El seu to neutral i elegant el converteix en una opció ideal per a aquells que volen una manicura sense complicacions però sempre a la moda.

Aplicació fàcil i resultats duradors

Per aprofitar al màxim els nous esmalts de Mercadona, és important seguir alguns passos bàsics per assegurar una aplicació impecable. Primer, prepara les teves ungles limant-les i donant-los la forma desitjada. Això t'ajudarà a aconseguir un acabat uniforme.

A continuació, és recomanable aplicar una capa base, que protegirà les teves ungles i garantirà una major adherència de l'esmalt. Això no només millora l'acabat, sinó que també prolonga la durada de la manicura.

Després, aplica dues capes de l'esmalt triat, assegurant-te que la primera capa estigui completament seca abans d'aplicar la segona. Això evitarà que el color es faci malbé i millorarà la intensitat del to. L'aplicació d'una capa final de brillantor és clau per assegurar que les teves ungles llueixin brillants i amb un acabat professional.

Amb aquests passos, les ungles estaran perfectament preparades per lluir els nous colors de Mercadona. I el millor de tot, amb un preu de només 2,50 euros per esmalt! Una opció accessible per a tots els que busquen renovar la seva col·lecció de manicures sense gastar massa.

Preus i ofertes actualitzats el dia 11/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis