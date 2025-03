Avís de US Bank a tots aquests americans: els diners que pots estar perdent

US Bank té clar que cada any, milions d'estatunidencs s'enfronten al desafiament de presentar els seus impostos. Entre deduccions, crèdits i diferents categories fiscals, el procés pot resultar confús. Moltes persones es pregunten si realment estan aprofitant totes les oportunitats per estalviar o si estan pagant més del necessari.

Encara que la temporada d'impostos pot semblar complicada, amb una planificació adequada és possible reduir la càrrega financera. US Bank està ajudant els seus clients a descobrir estratègies efectives per optimitzar els processos i conservar més del seu estalvi.

US Bank explica: Convé més detallar deduccions o prendre l'estàndard?

Un dels principals dilemes fiscals és decidir entre detallar les deduccions o prendre la deducció estàndard. US Bank assenyala que, si bé la deducció estàndard és més senzilla i l'opció més utilitzada, detallar pot generar més estalvis per a aquells que tenen despeses significatives deduïbles.

Segons US Bank, detallar sol ser una bona opció per a propietaris d'habitatges, persones amb despeses mèdiques elevades o aquells que fan donacions caritatives importants. Avaluar les despeses anuals amb antelació permet als contribuents prendre decisions informades i evitar pagar impostos de més.

Recomanacions d'US Bank per maximitzar l'estalvi fiscal

Més enllà de triar entre la deducció estàndard o detallada, US Bank recomana aprofitar al màxim els crèdits fiscals disponibles. Entre els més importants hi ha el Crèdit Tributari per Fills, el Crèdit per Ingrés del Treball i els crèdits educatius, els quals poden reduir l'import a pagar.

Una altra estratègia clau, segons US Bank, és fer aportacions a comptes amb beneficis fiscals. Els plans de jubilació i els comptes IRA, així com els Comptes d'Estalvi per a la Salut poden disminuir la base imposable mentre ajuden a planificar el futur. Fer contribucions estratègiques abans dels terminis fiscals pot generar beneficis substancials a llarg termini.

US Bank ajuda els seus clients a gestionar els seus impostos

US Bank emfatitza que una planificació financera proactiva és clau per minimitzar la càrrega tributària. Recomana portar un registre detallat dels ingressos i despeses, mantenir-se informat sobre canvis en la legislació fiscal i consultar amb experts.

A més, US Bank ofereix eines digitals i assessorament personalitzat per ajudar els seus clients a afrontar la temporada d'impostos amb confiança. Aplicant aquestes estratègies, els contribuents poden prendre el control de les seves finances i assegurar-se d'aprofitar al màxim les oportunitats d'estalvi fiscal.