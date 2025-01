Sorpresa a Catalunya per la gran notícia que acaba de donar Aldi: ja han posat data

Catalunya continua sent el focus d'atenció per a moltes marques, però una de les que més està donant de què parlar últimament és Aldi. La cadena alemanya ha estat expandint la seva presència a la regió de manera imparable en els últims anys, i 2025 no és l'excepció. Aquest creixement ha sorprès molts i deixa clar que la companyia té grans plans per continuar guanyant terreny en el mercat català.

Aldi ha anunciat que en aquest 2025 continuarà amb la seva estratègia d'expansió a Catalunya, un fet que ha generat gran expectació en la comunitat. Però, què significa aquest creixement per als consumidors i per a la cadena?

Una expansió imparable: Aldi planeja obrir nous supermercats a Catalunya

El ritme de creixement d'Aldi a Catalunya ha estat impressionant. L'any 2024, la cadena va inaugurar 9 supermercats, un fet que la col·loca com a líder en obertures dins de la regió.

Amb més de 100 botigues en finalitzar l'any, Catalunya ha vist com la presència d'Aldi creixia a passos de gegant, especialment a Barcelona. En total, 72 dels 103 comerços de la companyia es troben en aquesta zona, segons El Periódico.

Recentment, Aldi ha obert una nova botiga a Barcelona, al carrer Sardenya, a prop de la Sagrada Família, que ocupa un local d'uns 1.000 m² i compta amb 19 empleats. Amb aquesta obertura, la companyia està reforçant la seva presència en àrees clau com la capital catalana, Hospitalet de Llobregat i altres municipis propers.

Però això no és tot. S'espera que en 2025 Aldi inauguri almenys 7 nous establiments més a Catalunya, però encara no s'han confirmat les ubicacions exactes.

Aldi i la seva aposta pel preu baix: com ho fa?

Aldi s'ha caracteritzat per oferir productes de qualitat a preus baixos i la seva estratègia d'expansió no és casualitat. La cadena basa el seu model de negoci en oferir una àmplia varietat de productes de marca pròpia, que representen el 86% de la seva oferta. A més, el 80% d'aquests productes provenen d'origen nacional, cosa que li permet mantenir preus competitius i atreure un nombre creixent de clients.

Segons la companyia, aquest enfocament ha estat clau per al seu èxit, aconseguint captar gairebé 400.000 nous compradors en un sol any. Aldi es posiciona com una opció confiable per a aquells que busquen estalviar en la seva cistella de la compra, sense sacrificar qualitat. La cadena planeja continuar creixent en altres regions, amb un total de 40 obertures previstes a tot el país per al 2025.