Sembla de marca, però aquesta delícia és de Mercadona i al teu fill li encantarà

Mercadona té la solució perfecta per fer els aniversaris dels més petits encara més especials. Amb un disseny cridaner i un sabor irresistible, és ideal per sorprendre els nens. El millor de tot és que podràs gaudir de la festa sense complicar-te amb la cuina.

El regal més dolç per als futbolers

El pastís de Mercadona està fet de diverses capes de pa de pessic esponjós, farcit de trufa pastissera i una capa de xocolata cremosa. A la part de dalt, sota el dibuix, porta una capa de crema de cacau i llet, que li dona un toc suau i deliciós. Els laterals estan decorats amb encenalls de xocolata que combinen perfectament amb el dibuix a la part superior.

Amb un pes d'1,4 kg, aquest pastís és ideal per a aniversaris amb molts nens, ja que rendeix fins a 20 racions. La seva mida i el seu sabor el converteixen en l'opció perfecta per sorprendre els més petits. A més, és un pastís que no requereix complicacions, només cal descongelar-lo i llest, sense perdre temps a la cuina.

El pastís ve congelat, per la qual cosa per gaudir-lo només has de seguir uns senzills passos. Pots deixar-lo a la nevera entre 2 i 6 ºC durant 8 hores, o si tens menys temps, a temperatura ambient per unes 4 hores i 15 minuts. Aquest procés ràpid i fàcil el converteix en l'opció perfecta per a moments de pressa abans d'una festa.

El preu torna a ser un gran atractiu

El pastís de Mercadona està disponible per 13,80 euros, cosa que el converteix en una opció assequible per a aquells que busquen un pastís temàtic de qualitat sense gastar massa. Aquest preu competitiu ofereix una excel·lent relació qualitat-preu, cosa que fa que aquest pastís sigui una de les opcions més populars per a celebracions infantils. Per un import accessible, pots tenir un pastís deliciós i ben presentat per a qualsevol festa.

Aquest producte està disponible tant a les botigues físiques de Mercadona com a la seva botiga en línia. Si prefereixes comprar des de casa, pots fer-ho fàcilment a través de la web, amb l'opció de recollir-lo a la botiga o rebre'l a domicili. Aquesta flexibilitat facilita la compra, permetent que el pastís estigui disponible quan més el necessitis.

El pastís de Mercadona és una excel·lent opció per a aquells que desitgen sorprendre els seus fills amb un dolç deliciós, fàcil de preparar i que s'ajusta a un pressupost raonable. Amb la possibilitat de comprar-lo en línia o a la botiga, Mercadona assegura que els seus clients puguin gaudir d'aquest deliciós pastís sense complicacions.

La facilitat per adquirir-lo i el preu assequible fan d'aquest pastís de Mercadona una de les millors opcions al mercat per a celebracions infantils. I el millor de tot és que té un sabor que agradarà tant a nens com a grans.

