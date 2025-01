Adeu calories: Aquestes són les postres de Dia més sanes i molt pocs ho saben

Les natilles amb caramel altes en proteïnes de Dia destaquen com unes postres ideals per a aquells que busquen sabor i beneficis nutricionals. Amb una textura cremosa i un aportament significatiu de proteïnes, són una opció perfecta per complementar la dieta diària. A més, la seva composició sense gluten les converteix en una alternativa accessible per a tots els públics.

Unes postres nutritives i delicioses per a cada dia

Aquestes natilles de Dia s'han convertit en una de les opcions preferides per a aquells que busquen unes postres que combinin sabor i beneficis nutricionals. Amb un format pràctic de 150 grams, aquest producte ofereix una solució deliciosa i saludable per al dia a dia. A més, la seva composició sense gluten les fa aptes per a una àmplia varietat de consumidors.

Cada terrina proporciona 15 grams de proteïnes, cosa que les converteix en una excel·lent alternativa per complementar la ingesta diària d'aquest macronutrient essencial. Amb només 89 kcal per cada 100 grams, són una opció lleugera que no compromet el sabor ni el plaer de gaudir d'unes postres. El seu baix contingut en greixos (1,4 g per cada 100 g) i la seva mínima quantitat de sal (0,29 g) reforcen el seu perfil saludable.

El caramel, present en un 4%, afegeix un toc dolç i tradicional que converteix aquestes natilles en un caprici perfecte. A més, estan elaborades amb ingredients de qualitat com llet desnatada pasteuritzada, proteïnes de la llet i nata, assegurant una textura cremosa i un sabor autèntic. L'absència de gluten les fa accessibles per a aquells que tenen intolerància, sense renunciar al gaudi d'unes postres clàssiques.

Aquestes natilles no només són una opció deliciosa, sinó que també destaquen per la seva funcionalitat. Són ideals per a aquells que necessiten un snack ràpid o unes postres després dels àpats. El seu pràctic envàs permet portar-les fàcilment a la feina, al gimnàs o consumir-les còmodament a casa.

Proteïnes i sabor en cada cullerada

L'alt contingut en proteïnes d'aquestes natilles és un punt clau per a la seva popularitat. Les proteïnes són essencials per mantenir i reparar els teixits del cos, i aquestes postres ofereixen una manera pràctica d'incorporar-les a la dieta. A més, el seu aportament de vitamina D i calci contribueix al reforçament dels ossos, fent-les una opció encara més completa.

Un altre dels aspectes destacats d'aquestes natilles és el seu baix contingut en sucres afegits. Encara que contenen 7 grams de sucres naturals per cada 100 grams, no comprometen la dolçor gràcies a l'equilibri de la seva fórmula. Això les converteix en una alternativa adequada fins i tot per a aquells que desitgen controlar el seu consum de sucres.

El preu de cada terrina, 0,99 euros, reforça la seva accessibilitat, sent una opció econòmica que no compromet la qualitat. Estan disponibles a totes les botigues Dia, cosa que facilita la seva adquisició per a qualsevol consumidor. A més, el format individual assegura frescor en cada porció, evitant el malbaratament de producte.

Les natilles amb caramel de Dia són ideals per incloure a la dieta diària sense sentir culpa. Ja sigui com a postres o snack, aporten l'energia necessària amb un sabor tradicional que conquereix tant a adults com a nens. Amb una combinació perfecta entre nutrició i plaer, es consoliden com una de les millors opcions del supermercat per a aquells que busquen cuidar la seva alimentació sense renunciar al dolç.

Preus i ofertes actualitzats el dia 24/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis