Lidl escolta els seus clients i porta per fi la novetat que tots esperaven: 7 euros

Avui arriba a les botigues de Lidl un nou accessori que promet revolucionar l'organització de les cuines: un recipient per emmagatzemar bossetes de te. Aquest innovador producte no només optimitza l'espai als armaris. També facilita l'accés i conservació de les infusions preferides dels consumidors.

Disseny i funcionalitat del nou recipient de Lidl

El recipient de prestatge per a bossetes de te de Lidl està fabricat en plàstic resistent i compta amb un disseny que permet el seu muntatge sense necessitat d'eines. Gràcies a la cinta 3M™ VHB™ extraforta inclosa, la seva instal·lació és senzilla i segura. Aquest organitzador disposa de 8 compartiments, oferint una capacitat total per emmagatzemar fins a 64 bossetes de te.

Pensat per adaptar-se a la majoria dels armaris de cuina, és adequat per a prestatges amb un gruix de fins a 20 mm. Les seves dimensions aproximades són 29,4 cm de llarg, 14 cm d'ample i 10,5 cm d'alt, sent una opció compacta que maximitza l'ús de l'espai disponible. A més, és apte per a bossetes de te amb una alçada de fins a 72 mm, cobrint una àmplia varietat de mides estàndard.

El pes del recipient és de 370 grams, cosa que facilita la seva manipulació durant la instal·lació o reubicació dins de l'armari. El seu disseny transparent permet identificar ràpidament el tipus de te emmagatzemat a cada compartiment, agilitzant l'elecció de la infusió desitjada. Aquest detall és especialment útil per a aquells que gaudeixen d'una àmplia varietat de tes i desitgen tenir-los organitzats i a la vista.

Avantatges d'incorporar aquest organitzador a la cuina

El principal avantatge d'aquest recipient és l'optimització de l'espai a la cuina. En instal·lar-se sota dels prestatges, allibera superfície útil als armaris, permetent un emmagatzematge més eficient. Aquesta característica és especialment beneficiosa en cuines de mida reduïda, on cada centímetre compta per mantenir l'ordre i la funcionalitat.

Una altra avantatge significativa és la protecció que ofereix a les bossetes de te. En estar emmagatzemades en compartiments individuals, es preserven de la humitat i altres factors que podrien afectar la seva qualitat i sabor. A més, en estar organitzades, s'evita la barreja d'aromes entre diferents tipus de te, mantenint intactes les seves propietats organolèptiques.

La facilitat d'instal·lació és un altre punt a favor. En no requerir eines ni coneixements tècnics, qualsevol persona pot col·locar el recipient en qüestió de minuts. La cinta adhesiva 3M™ VHB™ garanteix una fixació segura i duradora, suportant el pes de les bossetes de te sense risc de despreniment.

Finalment, aquest organitzador contribueix a una estètica més ordenada i neta a la cuina, a més del seu preu de només 6,99 euros. En tenir les bossetes de te emmagatzemades de manera organitzada i discreta, es redueix la sensació de desordre als armaris. A més, el seu disseny neutre i transparent s'integra fàcilment amb qualsevol estil de decoració.

Preus i ofertes actualitzats el dia 24/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis