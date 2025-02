Popeyes colpeja KFC amb la gran notícia més esperada als Estats Units: ja ha arribat

Cada any, amb l'arribada de Quaresma, diverses cadenes de menjar ràpid inclouen opcions de peix en el seu menú. Durant els 40 dies previs a Pasqua, molts cristians eviten la carn els divendres. Per aquesta raó, és comú veure entrepans de peix en restaurants de menjar ràpid.

Segons Mashed, Popeyes se suma a aquesta tradició amb el seu Flounder Fish Sandwich. No obstant això, aquest producte només està disponible per temps limitat, cosa que ha generat gran expectativa entre els clients.

Un entrepà que apareix i desapareix

Actualment, l'entrepà de peix no està en el menú de marisc de Popeyes. Tot i això, la cadena continua oferint el seu popcorn shrimp, una altra opció de temporada.

El 2024, Popeyes va publicar a Instagram un anunci sobre el retorn del Flounder Fish Sandwich. Això suggereix que el producte podria tornar aviat als seus restaurants.

L'entrepà ha estat ben rebut pels clients. "El millor entrepà de peix de menjar ràpid!", va comentar un seguidor de la marca. Segons Mashed, molts consumidors demanen que aquest producte es converteixi en una opció fixa del menú.

Què fa especial aquest entrepà?

El Flounder Fish Sandwich va debutar el 2021 i s'ha convertit en un èxit de temporada. La seva preparació destaca per la seva senzillesa i qualitat.

Inclou un filet de platija arrebossat i fregit, servit en un pa brioche. També porta cogombres i l'opció de maionesa picant o salsa tàrtara.

L'elecció de la platija el distingeix d'altres entrepans de peix. Mashed explica que aquest peix té un sabor suau i un lleuger toc dolç. Gràcies a això, és una opció atractiva tant per als amants del marisc com per a aquells que prefereixen sabors més subtils.

Podria estar disponible tot l'any?

Popeyes no ha informat si planeja vendre aquest entrepà de forma permanent. Tampoc ha revelat xifres sobre el seu rendiment en vendes.

Algunes cadenes mantenen certs productes com a opcions estacionals per generar més interès. Un article disponible només per un temps limitat fa que els clients el busquin amb més entusiasme.

No obstant això, això pot ser frustrant per a aquells que gaudeixen del Flounder Fish Sandwich. Molts clients desitjarien poder comprar-lo en qualsevol època de l'any.

Alternatives per a aquells que no volen esperar

Si el Flounder Fish Sandwich no torna aviat, hi ha opcions casolanes per gaudir d'un sabor similar. Mashed recomana preparar un entrepà de peix al forn amb salsa tàrtara de triple cogombre.

Cuinar-lo a casa permet personalitzar-lo amb els ingredients i condiments favorits. A més, és una alternativa per a aquells que busquen una opció més saludable.

Mentrestant, els clients de Popeyes hauran d'esperar que l'entrepà torni als restaurants. El seu retorn continua sent un misteri, però la seva popularitat està més que confirmada.