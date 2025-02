El truc de Costco per estalviar-te diversos dòlars en el seu producte estrella: sense paraules

El pollastre rostit de Costco és un dels productes més populars als Estats Units. El seu baix preu el converteix en una opció atractiva per a molts clients. No obstant això, un comprador va notar un detall curiós: comprar-lo cuinat és més barat que comprar-lo cru.

L'usuari de TikTok @steelpan.guy va descobrir aquesta diferència de preus mentre feia les seves compres a Amèrica. En el seu vídeo, mostra que tres pollastres congelats costen $34, el que equival a $11 per unitat. En canvi, el pollastre rostit costa només $7.99 a la secció de menjar preparat.

Aquest descobriment va generar reaccions entre els clients. Diversos usuaris van comentar que a les seves botigues locals el pollastre rostit costa $4.99. "$7.99? El pollastre de Costco costa $4.99", va escriure un comprador sorprès.

Per què Costco ven el seu pollastre tan barat?

Costco utilitza una estratègia comercial coneguda com "loss leader" o "producte ganxo". Es tracta de vendre certs productes a un preu molt baix per atreure els clients.

L'objectiu és que, en anar a la botiga per un pollastre barat, els compradors acabin gastant en altres productes. "És per fer que entris a la botiga i compris més", va comentar un usuari en el vídeo de @steelpan.guy. Un altre va afegir: "Perden diners amb el pollastre, però ho recuperen amb altres compres".

Aquesta mateixa estratègia s'aplica amb els famosos hot dogs de Costco. La botiga ha mantingut el seu combo de gos calent i refresc a $1.50 durant anys, malgrat la inflació.

Com Costco manté preus baixos

El pollastre rostit de Costco es ven tan barat perquè l'empresa controla la seva producció. Per garantir un subministrament constant, ha invertit en les seves pròpies plantes de processament.

El mitjà CBC va informar que Costco ven milions de pollastres rostits cada any. El 2021, la botiga va vendre 106 milions d'unitats, i el 2022, la xifra va pujar a 117 milions.

Un altre factor que influeix en el preu és la mida del pollastre. Els pollastres congelats pesen entre 3 i 3.5 lliures, mentre que els rostits són més petits, amb un pes de 2.5 lliures de mitjana.

És millor comprar-lo cru o rostit?

Per a molts, el pollastre rostit és la millor opció. Permet estalviar diners i temps a la cuina. No obstant això, alguns prefereixen comprar-lo cru per preparar-lo al seu gust.

"Prefereixo el pollastre sense cuinar per preparar-lo a la meva manera", va escriure un usuari a TikTok. Un altre va comentar: "El pollastre rostit té massa ingredients, prefereixo alguna cosa més natural".

Malgrat aquestes opinions, l'estratègia de Costco continua funcionant. El pollastre rostit a baix preu és una tàctica perquè els clients acabin comprant més productes. Un truc simple, però molt efectiu.