El pollastre de Walmart que ha fracassat als Estats Units: la raó

En recórrer els passadissos de Walmart als Estats Units, molts productes de la seva línia Great Value criden l'atenció pel seu semblant amb opcions populars de menjar ràpid. Els seus embalatges i noms poden recordar als de restaurants coneguts, cosa que pot portar a pensar que el sabor serà similar.

No obstant això, la realitat és diferent en molts casos, com publicava fa poc Mashed. Un exemple clar és el Great Value Orange Chicken, que promet replicar l'icònic plat de Panda Express, però no aconsegueix estar a l'altura de les expectatives. En un article, Mashed relatava l'experiència de molts usuaris.

El pollastre de Walmart no convenç als Estats Units

La proposta de Walmart busca oferir una opció accessible i convenient per als amants del pollastre a la taronja. No obstant això, hi ha diferències clau en la seva preparació.

Panda Express utilitza carn fosca, coneguda per la seva sucositat i sabor més intens. En canvi, la versió de Great Value opta per carn blanca, que sol ser considerada menys saborosa. Aquest detall influeix significativament en el resultat final. Fa que el producte de Walmart no tingui la mateixa textura ni el mateix gust que l'original.

Malgrat les similituds en l'aparença de l'embalatge, el sabor no convenç a molts consumidors. La falta de profunditat en la salsa i la diferència en la qualitat de la carn han fet que aquesta opció sigui rebuda amb opinions mixtes.

Trader Joe’s: Una Alternativa Millor Valorada

Per a aquells que busquen un pollastre a la taronja més semblant al de Panda Express, hi ha opcions al mercat que han aconseguit major reconeixement. Un dels productes més recomanats és el Mandarin Orange Chicken de Trader Joe’s, que ha estat un èxit entre els compradors. Aquest plat fins i tot ha estat inclòs en el "Saló de la Fama" de la cadena, cosa que reflecteix la seva gran acceptació.

Aquest producte de Trader Joe’s és més fidel al sabor original. Això passa perquè també empra carn fosca, cosa que li dona una textura i un gust més propers als del restaurant.

De fet, en un rànquing de marques de pollastre a la taronja congelat, aquesta alternativa va ocupar el primer lloc. No obstant això, no tots els consumidors estan d'acord amb la seva popularitat. Alguns usuaris a Reddit consideren que el plat està "sobrevalorat", cosa que indica que, malgrat el seu èxit, no convenç a tothom.

La Millor Opció? Preparar-lo a Casa

És possible, doncs, que l'opció de Walmart ni la de Trader Joe’s aconsegueixin complir amb les expectatives. Hi ha una altra alternativa: fer pollastre a la taronja a casa. Amb una recepta ben elaborada, és possible aconseguir un sabor molt més proper al de Panda Express.

Per a aquells que busquen una opció ràpida, una bona idea és simplement preparar una salsa casolana i afegir-la a un pollastre congelat de qualitat. D'aquesta manera, es pot millorar el sabor sense necessitat de cuinar el plat completament des de zero.

Great Value Orange Chicken de Walmart intenta ser una versió accessible de l'icònic pollastre a la taronja. Malgrat això, no aconsegueix igualar el sabor ni la textura de l'original. Per als més exigents, alternatives com la de Trader Joe’s o una versió casolana poden ser opcions més satisfactòries.