Ni McDonald's ni Burger King: Cop dur xinès al fast food nord-americà

McDonald’s ja no és la cadena de menjar ràpid més gran del món. En un gir sorprenent, Mixue Bingcheng, una empresa xinesa, ha superat la gegant estatunidenca en nombre d'establiments. Segons les últimes dades de Statista, Mixue Bingcheng compta amb més de 45.000 locals a nivell mundial, mentre que McDonald’s es queda enrere amb 41.800.

Mixue Bingcheng: l'empresa que va néixer d'un negoci petit

Fundada el 1997 per Zhang Hongchao, Mixue Bingcheng va començar com un negoci de gelats i begudes fredes, amb la idea d'oferir els seus productes a preus extremadament baixos. Encara que la seva presència es limita principalment a la Xina, la cadena també ha aconseguit expandir-se a altres països d'Àsia, com Indonèsia, Vietnam i Malàisia.

La seva estratègia de preus assequibles, amb productes com gelats i te per menys d'un dòlar, ha estat clau en la seva ràpida expansió. Tot i no tenir presència a Europa o Estats Units, Mixue Bingcheng ha aconseguit posicionar-se com la companyia de menjar ràpid amb més locals al món. El seu model de negoci, basat en el sistema de franquícies, ha permès un creixement sense precedents.

El secret del seu èxit

El 99% dels establiments de Mixue Bingcheng operen en mans de franquiciats. Això ha permès a la cadena expandir-se ràpidament, sense haver d'assumir tots els costos directes de cada nou local. A més, la principal font d'ingressos de Mixue Bingcheng prové de la venda de productes, equips i envasos als seus franquiciats.

Tot i ser la cadena amb més restaurants del món, la companyia encara no supera altres grans marques de begudes com Starbucks o Tim Hortons en termes d'ingressos. No obstant això, el seu creixement ha estat notable. En els primers nou mesos de 2024, Mixue Bingcheng va reportar un augment del 42 % en els seus guanys nets, assolint els 460 milions d'euros.

El desafiament per a McDonald’s i la seva caiguda en vendes

McDonald’s ha passat de tenir un benefici net de 2.040 milions de dòlars en el quart trimestre de 2023, als 2.020 milions el mateix període de 2024. A més, la cadena ha enfrontat problemes, després que els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) vinculessin un brot d'E. coli a les seves hamburgueses Quarter Pounder.

Mentrestant, Mixue Bingcheng continua la seva expansió global. Sense tenir presència significativa en mercats com Europa o Estats Units, sembla tenir un futur prometedor gràcies al seu model de negoci i preus accessibles.