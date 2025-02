Els ous de Trader Joe's dels quals tothom parla: 'Sí, pot succeir'

El preu dels ous als Estats Units ha augmentat considerablement en els últims mesos. Segons Delish, el cost mitjà d'una dotzena va arribar a gairebé cinc dòlars al gener, el valor més alt en l'última dècada.

Aquest augment, sumat a l'escassetat provocada per la grip aviària, ha portat molts consumidors a buscar opcions menys comunes. Entre elles, els ous fertilitzats de Trader Joe’s han cridat l'atenció, no només per la seva disponibilitat, sinó perquè poden eclosionar si s'incuben correctament.

Trader Joe’s i un experiment viral

L'usuària de TikTok @thecaliforniahome va decidir provar una cosa inesperada. Va comprar un cartró d'ous fertilitzats a Trader Joe’s, els va col·locar en una incubadora i, dies després, van néixer pollets.

El vídeo es va fer viral ràpidament, generant una barreja de sorpresa i confusió entre els usuaris. Molts no sabien que un producte de supermercat podia incubar-se. "Ara ja no puc menjar ous", va comentar un usuari impactat. Un altre va escriure: "És això real?".

La reacció a les xarxes va portar molts compradors a revisar els seus cartrons d'ous, preguntant-se si també havien comprat ous amb potencial per eclosionar.

Què són els ous fertilitzats?

D'acord amb Trader Joe’s, aquests ous provenen de gallines que viuen en contacte amb galls. No obstant això, això no garanteix que tots els ous siguin viables per a incubació.

En l'experiment de TikTok, dels dotze ous incubats, només vuit van aconseguir desenvolupar-se. Això demostra que la fertilització no sempre és efectiva.

Per a aquells que temen trobar un embrió en trencar un ou fertilitzat, no hi ha motiu de preocupació. La refrigeració atura el procés d'incubació, de manera que un ou fertilitzat segueix semblant i funcionant com qualsevol altre ou normal a la cuina.

Saben diferent els ous fertilitzats?

Molta gent es pregunta si hi ha alguna diferència en el sabor. Segons la Universitat d'Illinois a Urbana-Champaign, els ous fertilitzats i els no fertilitzats tenen el mateix sabor i textura.

L'única diferència visible és una petita taca en el rovell. En els ous sense fertilitzar, és un simple punt blanc. En els fertilitzats, té un centre transparent amb una vora blanca.

No obstant això, això no canvia el valor nutricional ni la qualitat de l'ou. El Departament d'Agricultura dels Estats Units (USDA) confirma que no hi ha diferències en els nivells de proteïnes, greixos o vitamines entre ambdós tipus.

Són més saludables els ous fertilitzats?

Algunes persones creuen que els ous fertilitzats són més nutritius, però això no és del tot cert.

El que realment influeix en la qualitat de l'ou és la dieta de la gallina, no la fertilització. Segons la Universitat Estatal de Pennsilvània, els ous de gallines criades en pastures contenen majors nivells de vitamines A i E. A més també contenen àcids grassos saludables.

En moltes granges, els galls acompanyen les gallines per protegir-les de depredadors. Això significa que els ous fertilitzats solen provenir de gallines criades en llibertat, cosa que millora la seva alimentació i, en alguns casos, la seva qualitat.

Existeix risc de grip aviària?

Alguns consumidors s'han preguntat si els ous fertilitzats podrien tenir més risc de grip aviària. No obstant això, els experts asseguren que el risc és el mateix que amb qualsevol altre ou.

La millor manera de reduir qualsevol perill és cuinant bé els ous. La cocció elimina bacteris i virus com Salmonella i H5N1, minimitzant el risc de malalties.

Hauries de comprar ous fertilitzats?

La idea d'incubar ous de supermercat és interessant. No obstant això, per a la majoria dels consumidors no hi ha diferència entre un ou fertilitzat i un de normal.

En termes de sabor, textura i nutrició, són pràcticament iguals. L'única diferència és que, en les condicions adequades, els fertilitzats poden eclosionar. Així que, si compres ous fertilitzats a Trader Joe’s, només assegura't que acabin a la paella i no en una incubadora… a menys que vulguis algunes sorpreses a casa.