Walmart confirma la millor de les notícies a tots els seus membres: Molts diners!

Walmart segueix expandint la seva presència a tot Estats Units. La companyia ha anunciat que, el 2025, obrirà 50 noves gasolineres, un moviment que reforça la seva estratègia de creixement. Amb aquesta expansió, Walmart continua el seu camí per convertir-se en un referent encara més gran en el mercat de la venda minorista i de serveis al país.

El creixement de Walmart en el sector de combustibles

Walmart ha estat un dels gegants del comerç a Estats Units, i la seva presència no només es limita als supermercats. En els últims tres anys, la cadena ha crescut de manera significativa, arribant a tenir 400 gasolineres en 34 estats. Per al 2025, l'objectiu de Walmart és afegir 50 estacions més a la seva xarxa, la qual cosa representa un pas important en la seva expansió.

Dave DeSerio, vicepresident de combustible de Walmart, va explicar: “En afegir més estacions de servei i de conveniència, estem brindant encara més valor als nostres clients”. L'estratègia de Walmart es basa en la seva capacitat per oferir preus baixos i serveis pràctics, i les gasolineres són només una extensió més d'aquesta mateixa filosofia.

Beneficis exclusius per als membres de Walmart+ i Sam’s Club

Una de les novetats més destacades és que els membres de Walmart+ podran gaudir de preus exclusius en combustible. Aquesta subscripció, que ha guanyat popularitat entre els compradors, permetrà als membres obtenir descomptes especials a les estacions de servei de la cadena. A més, els membres de Sam’s Club també tindran el seu propi descompte, rebent 10 cèntims de dòlar menys per cada galó de combustible que comprin.

Aquest enfocament per premiar els membres premium reforça el model de negoci de Walmart, que busca oferir un valor afegit a aquells que es subscriuen als seus programes. Walmart+ i Sam’s Club continuen sent una part important de l'estratègia de la companyia per mantenir la lleialtat dels clients. Oferint beneficis exclusius, fan sentir als membres que la seva inversió en la subscripció realment val la pena.

El futur de Walmart en el sector energètic

L'obertura de més gasolineres forma part d'un pla més ampli de Walmart per diversificar els seus serveis i enfortir la seva presència en el mercat dels combustibles. La companyia segueix adaptant-se a les necessitats dels consumidors, i aquest augment de gasolineres és una resposta directa a la demanda de conveniència que busquen molts dels seus clients. A més, amb els descomptes exclusius, Walmart apunta a atreure a un públic més ampli, que valori tant la qualitat com l'estalvi.

Aquest moviment també col·loca a Walmart en competència directa amb altres cadenes de gasolineres a Estats Units, però el seu enfocament en oferir preus baixos i conveniència podria fer-li guanyar terreny ràpidament. En un mercat on la fidelitat del client és clau, Walmart segueix demostrant que està disposat a oferir més per menys.