La nova solució de Mercadona per a terres impecables que està volant de les botigues
Mercadona ha llançat una novetat que està canviant la neteja de la llar, ideal per a qui busca resultats ràpids
Mercadona ha llançat una novetat que està revolucionant la neteja de la llar. Amb un enfocament pràctic i efectiu, promet canviar la manera en què cuidem els nostres terres. Un producte que ràpidament s'està guanyant l'atenció dels més exigents.
Aquest llançament de Mercadona està dissenyat per a qui busca resultats visibles sense perdre temps. Amb una fórmula que encaixa versatilitat i eficiència, està arrasant a les prestatgeries. Ningú esperava una cosa així.
Mantén els teus terres brillants amb facilitat
Mercadona ha llançat un producte que està causant sensació entre les llars: una cera multisuperfícies perfecta per mantenir els terres impecables. Aquest producte, ideal per a terres de parquet, marbre, terratzo i laminats, ofereix una neteja profunda i una brillantor duradora. El millor de tot és que és fàcil d'aplicar, permetent obtenir resultats professionals sense complicacions.
Aquesta cera de Mercadona també proporciona una capa protectora que ajuda a evitar el desgast i el dany causat per l'ús diari. D'aquesta manera, no només obtens terres brillants, sinó també protegits per molt més temps. La seva versatilitat la converteix en una excel·lent opció per a diferents tipus de superfícies a casa teva.
El preu de la cera de Mercadona és un altre punt a favor. S'ofereix a un preu molt assequible de 4,50 euros per un envàs d'1 litre. Aquest preu competitiu el converteix en una opció econòmica per a qui vol mantenir els seus terres en perfectes condicions sense gastar de més.
Aquest producte es presenta en un envàs amb dosificador, cosa que en facilita l'ús i evita vessaments innecessaris. Així, podràs aplicar la quantitat justa per obtenir la brillantor i la protecció que els teus terres necessiten. És una solució senzilla i econòmica per mantenir la llar neta i amb un acabat professional.
Com aplicar la cera de Mercadona per obtenir els millors resultats
Per obtenir el millor resultat amb la cera multisuperfícies de Mercadona, és fonamental preparar bé el terra abans de la seva aplicació. Assegura't que el terra estigui net i sec, ja que això permetrà que el producte s'adhereixi correctament i proporcioni l'acabat desitjat. Si el terra té pols o brutícia, l'ideal és netejar-lo prèviament.
Quan el terra estigui net i sec, pots aplicar la cera de Mercadona de dues maneres: directament sobre un drap net o diluïda en aigua. Si optes per diluir-la, barreja una petita quantitat de cera amb aigua tèbia en un cubell. Això et permetrà cobrir una superfície més gran de manera ràpida i eficient, ideal per a terres més grans.
És important no sobredosificar el producte. Una petita quantitat és suficient per obtenir la brillantor desitjada i una capa protectora al terra. Si apliques massa cera, podrien quedar residus que afectin l'acabat.
Finalment, després d'aplicar la cera, deixa que s'assequi durant uns 15 minuts abans de caminar pel terra. Aquest temps permetrà que la cera es fixi correctament i la brillantor duri més. A més, és important evitar l'ús de netejadors amoniacals o lleixius, ja que poden danyar l'acabat i reduir l'eficàcia de la cera.
Preus i ofertes actualitzats el dia 13/08/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no se'n fa responsable dels possibles canvis
